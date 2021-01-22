Украинцы получают платежки с бешеными суммами за отопление - в чем дело

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Кириєнко Анна
Украинцы, преимущественно жители столицы, получили счета с десятками тысяч гривен за отопление. Многих граждан шокировали такие квитанции.
Платежки за коммунальные услуги увеличились - причины. Фото: focus.ua
Однако Киевтеплоэнерго сообщил, почему в последнее время на платежках появились огромные цифры.
Организация объясняет, что главная причина заключается в отсутствии индивидуальных счетчиков. Однако даже если счетчики установлены, их показатели граждане просто не передают.
Организация сообщила, что проблема больших платежек встречается только у жителей новостроек. Там почти все квартиры не имеют индивидуальных приборов учета.
Еще одна причина заключается в том, что потребители систематически не передают показателей счетчиков. Это также увеличивает цифры в платежках.
Киевтеплоэнерго напоминает, что первые два месяца в квитанциях отражаются данные об общем среднем потребление. С третьего месяца, если вы не передаете показатели счетчика, вам придет средний счет по данным домового счетчика. Соответственно и цифры там будут большими.
Киевтеплоэнерго рекомендует обустроить свою квартиру индивидуальными счетчиками и платить четко за те потребленные услуги, которые вы действительно используете.
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