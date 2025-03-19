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Стало известно, какие страны и почему хотят купить именно украинское оружие

Украина может экспортировать оружие, впрочем, для этого нужно политическое решение

сегодня, 09:58
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Ткачик Олеся

Украинское оружие привлекает все большее внимание со стороны иностранных партнеров. Страны Европейского Союза и другие государства направляют официальные запросы по поводу ее приобретения. В частности, как сообщила исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко, заинтересованность в военной технике украинского производства уже проявили Польша, Литва и Эстония. Запросы поступали также от Греции и других стран.

Стало известно, какие страны и почему хотят купить именно украинское оружие

Украинское оружие

Так, отмечает Михалко, иностранные партнеры хотят покупать украинское оружие и главная причина в том, что украинские образцы вооружения проходят испытания в условиях интенсивных боевых действий.

"Они понимают, что наши образцы вооружения протестированы в интенсивных боевых действиях. Это большое технологическое преимущество для партнеров", – отметила исполнительный директор.

Однако, по ее словам, сейчас официальные соглашения заключать сложно, поэтому многие компании стремятся открывать производства за границей, например, в Польше. Это позволяет упростить логистику и облегчить поставки в ЕС. В то же время важно, чтобы средства от продажи оружия поступали именно в Украину, поддерживая экономику и усиливая обороноспособность государства.

Михалко считает, что одним из примеров эффективного подхода является так называемая "датская модель". Она предусматривает, что Дания предоставляет Украине финансирование на закупку вооружения. Однако украинские производственные мощности все еще не загружены на 100%, потому выход на международный рынок остается актуальным.

"Для того, чтобы экспорт заработал по полной нужный политический "зеленый свет". Другие государства будут видеть в Украине не только страну, которая делает запросы на оружие, а может давать свой технологический опыт", — отметила Михалко.

Она убеждена, что этот шаг поможет нашим компаниям построить долгосрочное сотрудничество со странами НАТО. Для частного сектора такой опыт очень ценен, подытожила Михалко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина – крупнейший импортер оружия в мире.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HkzvG14eLg4
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