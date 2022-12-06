Титановую отрасль рф ждет крах, а у Украины есть перспектива

Несмотря на упущенные возможности и объективные экономические трудности, у Украины есть шанс модернизировать свою титановую промышленность и стать одним из мировых лидеров отрасли – пишет УНИАН.

Украинский титан может вытеснить российский с мировых рынков

По мнению издания, при инерционном сценарии развития и отсутствии качественных преобразований, будущее украинской титановой отрасли является неутешительным. При существующем уровне передовых производственных технологий через 5-10 лет станет рентабельно разрабатывать любые месторождения в любой точке мира, даже те, что ранее не представляли никакого коммерческого интереса. То есть, уникальные преимущества отечественной сырьевой базы и ее выгодного географического положения заметно "съест" технологическая инфляция и освоение периферийных ресурсов.

При этом, перспективы россиян выглядят еще более печально. Критическая зависимость от внешнего рынка (главным образом, от контрактов с Boeing и Airbus), давно устаревшие технологии (титановая губка в современной титановой индустрии уже считается атавизмом), а теперь еще и санкции в отношении импорта современных промышленных технологий и оборудования, – делают будущее крупнейшего российского производителя титановых изделий ВСМПО-Ависма весьма незавидным.

Однако, в отличие от российских титановых производств, которые без передовых западных технологий и инвестиций со временем деградируют и превратятся в "музей советского народного хозяйства" под открытым небом, у Украины есть реальный шанс и перспектива. Издание видит этакую перспективу во внедрении инновационных технологий и создании в Украине полного цикла титанового производства – от руды до готовых изделий из чистого титана и его сплавов.

Имея огромные запасы собственного высококачественного сырья, опираясь на существующий уникальный научный и производственный потенциал, используя поддержку влиятельных геополитических партнеров и внедряя передовые технологии, Украине по силам выдавить рф с мирового титанового рынка, перевооружить собственную армию по самым современным стандартам, а также обеспечить металлом будущего не только Boeing, Airbus, Rolls Roy’s, Tesla и Apple, но и свои Моторсичь, Зорю-Машпроект, КБ ЛУЧ, Антонов и др.

При этом, "мотором" модернизации отрасли может выступить ОГХК, которой по силам внедрить новые технологии, создать новые производства и выполнить задачу по созданию замкнутого цикла производства металлического титана. В случае сохранения предприятия в государственной собственности и под управлением ФГИ, для развития компании может быть использована помощь со стороны государства и реинвестированная собственная прибыль. При таком подходе за пару лет вполне реально создать завод по прямому восстановлению титанового порошка, который завершит цикл производства металлического титана в Украине. Оставаясь в собственности государства, такой серьезный актив на базе ОГХК мог бы войти в портфель Суверенного фонда, с идеей которого недавно выступил новый руководитель ФГИ Р.Умеров.

В случае же приватизации, внедрение прорывных технологий, инвестиции в новые производства и создание полного цикла производства титана — должны стать обязательным требованием к частному инвестору. Промышленные рантье, инвесторы с технологиями начала 20 века и собственники с узкими взглядами на стратегию развития отрасли Украине точно не нужны – считает издание.

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