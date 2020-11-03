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Главная Новости Бизнес инфраструктура Днепр станет судоходным на весь год
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Днепр станет судоходным на весь год

Навигация по Днепру может стать постоянной при условии окончания ремонта

сегодня, 14:30
Автор:

Кириєнко Анна

Крупнейшая река Украины Днепр может стать судоходной в течение всего года. Об этом сообщили на сайте Министерства инфраструктуры Украины. Навигация по Днепру будет постоянной при условии благоприятной погоды.

Днепр станет судоходным на весь год

Фото: Укргидроэнерго

Для этого события делается все необходимое. Сейчас осуществляется капитальный ремонт шлюзов на евроденьги в размере 232,2 миллиона гривен.

Сейчас на Киевском шлюзе уже начаты ремонтные работы системы осушения судоходной камеры. К концу 2020 года система уже будет отремонтирована.

Также Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заметил, если бы закон "О внутреннем водном транспорте" был принят Верховной Радой и начал действовать, то ремонтные работы проводились бы быстрее.

Закон предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, из которого должны финансироваться ремонтные работы и охрана судоходных гидротехнических сооружений. Сейчас деньги на ремонт сооружений поступают только от европейских партнеров.

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Источник: https://mtu.gov.ua/news/32339.html
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