Днепр станет судоходным на весь год

Крупнейшая река Украины Днепр может стать судоходной в течение всего года. Об этом сообщили на сайте Министерства инфраструктуры Украины. Навигация по Днепру будет постоянной при условии благоприятной погоды.

Фото: Укргидроэнерго

Для этого события делается все необходимое. Сейчас осуществляется капитальный ремонт шлюзов на евроденьги в размере 232,2 миллиона гривен.

Сейчас на Киевском шлюзе уже начаты ремонтные работы системы осушения судоходной камеры. К концу 2020 года система уже будет отремонтирована.

Также Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заметил, если бы закон "О внутреннем водном транспорте" был принят Верховной Радой и начал действовать, то ремонтные работы проводились бы быстрее.

Закон предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, из которого должны финансироваться ремонтные работы и охрана судоходных гидротехнических сооружений. Сейчас деньги на ремонт сооружений поступают только от европейских партнеров.

Читайте также мнения украинских экспертов, есть ли смысл в "Крымской платформе".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!