Днепр станет судоходным на весь год

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Кириєнко Анна
Крупнейшая река Украины Днепр может стать судоходной в течение всего года. Об этом сообщили на сайте Министерства инфраструктуры Украины. Навигация по Днепру будет постоянной при условии благоприятной погоды.
Фото: Укргидроэнерго
Для этого события делается все необходимое. Сейчас осуществляется капитальный ремонт шлюзов на евроденьги в размере 232,2 миллиона гривен.
Сейчас на Киевском шлюзе уже начаты ремонтные работы системы осушения судоходной камеры. К концу 2020 года система уже будет отремонтирована.
Также Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заметил, если бы закон "О внутреннем водном транспорте" был принят Верховной Радой и начал действовать, то ремонтные работы проводились бы быстрее.
Закон предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, из которого должны финансироваться ремонтные работы и охрана судоходных гидротехнических сооружений. Сейчас деньги на ремонт сооружений поступают только от европейских партнеров.
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