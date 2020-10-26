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Актуально На Закарпатье начнут добывать золото

Компания «Avellana Gold» планирует обрабатывать на Закарпатье более 500 тысяч тонн руды в год и отдавать в казну 250 млн грн налога

сегодня, 10:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

В селе Мужиево на Закарпатье компания "Avellana Gold" возобновит добычу золота спустя 15 лет простоя. Украина получит статус золотодобывающей страны. Об этом сообщает местная ОГА.

На Закарпатье начнут добывать золото

Фото: Власно.info

Как отметил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, добыча золота нужна Украине для создания дополнительных рабочих мест и пополнения госбюджета. Вначале фабрика закончит перерабатывать минералы, которые остались после добычи золота много лет назад (фабрика обанкротилась в 2005 году). Они все еще находятся на территории предприятия. 

"Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекта по добыче золота и полиметаллов" — сказал Петров. 

Глава ОГА отметил, что проект направлен, скорее, на решение экологических проблем, чем непосредственно на заработок. Он позволит утилизировать накопившиеся отходы, которые создают экологический коллапс в регионе. 

Фабрика будет перерабатывать более 500 тысяч тонн руды и отдавать в казну 250 млн грн налога. Сейчас на предприятии работает 30 людей.

Как ранее сообщали "Комментарии", на Закарпатье загорелась лыжная фабрика.



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