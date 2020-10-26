На Закарпатье начнут добывать золото

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Татьяна Лозовенко
В селе Мужиево на Закарпатье компания "Avellana Gold" возобновит добычу золота спустя 15 лет простоя. Украина получит статус золотодобывающей страны. Об этом сообщает местная ОГА.
Фото: Власно.info
Как отметил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, добыча золота нужна Украине для создания дополнительных рабочих мест и пополнения госбюджета. Вначале фабрика закончит перерабатывать минералы, которые остались после добычи золота много лет назад (фабрика обанкротилась в 2005 году). Они все еще находятся на территории предприятия.
Глава ОГА отметил, что проект направлен, скорее, на решение экологических проблем, чем непосредственно на заработок. Он позволит утилизировать накопившиеся отходы, которые создают экологический коллапс в регионе.
Фабрика будет перерабатывать более 500 тысяч тонн руды и отдавать в казну 250 млн грн налога. Сейчас на предприятии работает 30 людей.
Как ранее сообщали "Комментарии", на Закарпатье загорелась лыжная фабрика.
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