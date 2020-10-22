В Украине некоторые дороги могут стать платными: перечень трасс

Язык
BTC/USD
12857.89
ETH/USD
398.53
LTC/USD
55.01
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Таисия Ерохина
В Украине шесть
трасс могут сделать платными. Об этом передает
Центр транспортных стратегий со ссылкой на свои источники.
Так, через неделю
в Украине презентуют первую программу государственно-частного партнерства (ГЧП)
в секторе автомобильных дорог. На данный момент известно о шести пилотных
проектах, где будет реализован механизм.
Первыми шестью
дорогами в рамках программы ГЧП предлагают сделать такие:
- участок дороги
М-03 от Борисполя до Полтавы;
- часть дороги
М-06 от Киева до Ривного;
- маршрут от
Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);
- маршрут Ягодин-Ковель-Луцк
(М-07, М-19);
- маршрут
Харьков-Днепр-Запорожье (М-29, M-04, M-18);
- часть дороги
М-14 от Херсона до Николаева.
На презентации
программы ГЧП, 29 октября, будут присутствовать главы Укравтодора и Мининфраструктуры,
представители IFC и Всемирного банка в Восточной Европе.
Как сообщалось, водителей
предупредили о важных
изменениях на дорогах с 1 октября. В МВД отметили, что за нарушение этого
требования правоохранители вынесут штраф.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости