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В Украине заработает электронная очередь пересечения границы

Бесплатный сервис эОчередь будет работать на пункте пропуска Ягодин - Дорогуськ

6 декабря 2022, 18:30
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Автор:

Моесеенко Валентина

Со следующего понедельника, 12 декабря, зарегистрироваться в электронную очередь пересечения границы на пункте пропуска Ягодин – Дорогуск можно будет на сайте echerha.gov.ua. О старте работы электронной очереди сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, передают "Комментарии".

В Украине заработает электронная очередь пересечения границы

Пункт пропуску Ягодин - Дорогуськ


"Водители смогут регистрироваться, записываться в электронную очередь и получать информацию об ориентировочном времени пересечения границы в любой локации, без привязки к сервисным зонам. Следить за прохождением очереди можно будет в открытом режиме на сайте системы", — рассказывает Наем, добавляя , что сервис безвозмездный и будет работать в открытом режиме.


Как отмечает Мустафа Найем, хотя есть очередь, полностью не решит проблему существования самой очереди, однако позволить ее упорядочить. Первую такую попытку предпринимают на границе с Польшей, чтобы разгрузить один из пунктов пропуска, который считают в Мининфраструктуре одним из самых загруженных. Информационно-коммуникационная система призвана уменьшить продолжительность пребывания на границе, прежде всего, грузовых автомобилей.


"Главной причиной трудностей на границе является малая пропускная способность инфраструктуры пунктов пропуска, которые не были готовы к такому потоку транспорта после блокирования наших портов агрессором. Однако каждый день наша команда делает все возможное, чтобы исправить эту ситуацию", — говорит чиновник.


Начиная со следующего понедельника зарегистрироваться в электронную очередь пересечения границы можно будет на сайте . Также для пользователей есть Черги будет работать горячая линия по номеру 38 (044) 334 4304. есть Черга будет предоставлять удобный и понятный пользователям сервис, который позволит экономить час и ждать проезда через границу на любой удобной локации.


Как писали ранее "Комментарии", мы входим в новую эпоху, которая предполагает сквозную цифровизацию буквально всего, особенно это касается бизнеса. А программа "Действие" предполагает перевод государственных услуг онлайн.




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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223805163103080&set=a.1078519169258
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