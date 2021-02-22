Все думали, что хорошие дороги и Украина - это фантастика, - Зеленский

В Украине в этом году должны восстановить более 4000 км дорог и построить две сотни мостов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура".

Фото: ОП

"О дорогах существовали миллионы шуток, на их ремонте были украдены миллионы гривен. Все думали, что хорошие дороги и Украина — это фантастика. Мы доказали, что это может стать реальностью", — считает Зеленский.

В планах на 2021 год ремонт и реконструкция 4500 км государственных дорог и 2000 км местных. Кроме того, должно стартовать строительство обходной дороги вокруг Киева общей протяженностью 150 км, а также трассы М-30 (1400 км) — должна стать самой длинной дорогой страны и соединить восток и запад Украины.

Среди задач, говорит Владимир Зеленский, и восстановление мостов. В планах на этот год — строительство и обновление 245 мостов, в частности Кременчугского.

Улучшить планируют и железнодорожные перевозки, в частности обновить вагоны и усовершенствовать маршруты.

Уделил внимание президент и авиасообщению. По его словам, планируется создать региональные аэропорты в 16 городах.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал запуск нового проекта "Сити-экспресс" и рассказал, в каких городах пригородные электрички появятся первыми. "Сити-экспресс" — это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения. Он же и поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает: Киев, Днепр, Харьков.

Ранее сообщалось, что президент на форуме объяснил причины, по которым Украине не было выделено очередной транш МВФ.

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