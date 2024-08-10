Аналитики KSE: в лидерах по инвестициям на рынке строительных материалов Kingspan Group, EFI Group и CRH

В Киевской школе экономики пришли к выводу, что Украина может производить 90% стройматериалов для восстановления. Ключевое условие для этого – сосредоточение на привлечении инвестиций в отрасль строительных материалов уже сейчас. Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики, выполненном по инициативе Европейской Бизнес Ассоциации.

Рынок строительных материалов. Фото: из открытых источников

Аналитики KSE называют цемент одним из основных материалов для восстановления. По данным Ассоциации Укрцемент, потребность цемента в пиковые годы восстановления будет 14 млн тонн в год, к чему стоит подготовить украинское производство. В частности, речь идет о строительстве клинкерных печей для увеличения способности изготовления цемента более чем на 2,4 млн тонн. Также большой спрос прогнозируют на бетон, металлоконструкции, кирпич, стекло и теплоизоляционные материалы.

“Восстановление Украины – это большая возможность для всех компаний в секторе строительных материалов в стране. Это ведь не только существенное увеличение объема потребностей на фоне усложнения импортной логистики, но и новые стандарты строительства с учетом принципов build-back-better. Те бизнесы, которые будут готовы к подобному вызову, смогут не только нарастить объемы, но и получат стимул для перехода на новый уровень с точки зрения энергоэффективности, экологичности" — комментирует Максим Нефедов, директор инновационных решений KSE Institute.

Согласно исследованию, основной общей проблемой для всех производителей отрасли является значительное падение спроса на стройматериалы – до 25-40% по сравнению с довоенным периодом. Сейчас инвестиции в отрасль — это работа на перспективу.

Елена Шуляк, председатель Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, что сейчас важно создать максимально благоприятные условия для инвестиций и развития производства: “Наша задача сделать так, чтобы те предприятия, которые работают в производстве строительных материалов, имели меньше регуляторных проблем, инвестиционных барьеров и чтобы они развивались здесь, на территории нашей страны”.

Среди активных инвестиционных проектов, реализуемых в Украине:

● Ирландская компания Kingspan Group начинает проект на сумму более 280 миллионов долларов.

● Украинская инвестиционная компания EFI Group планирует строительство первого в Украине завода "Новастекло" по производству флоат-стекла и стекла со специальным покрытием с инвестициями около 232 миллионов евро. Украинская компания City One Development строит в Березане Киевской области завод по производству стекла с инвестициями в 100 миллионов евро. Также планируется строительство еще одного завода в центральной области Украины по производству стекла с напылением.

● Международная CRH с момента полномасштабного вторжения инвестировала в Украину 80 миллионов долларов, включая 34 миллиона в строительство цементного терминала в Киевской области. В 2024 году компания намерена приобрести два завода итальянской компании Buzzi и расширить инвестиции в Украину. Само соглашение оценивают в 100 миллионов евро. Сейчас она находится на финальном этапе рассмотрения в АМКУ.

● Французская группа Saint-Gobain в октябре 2023 г. начала строительство завода по производству сухих строительных смесей в Ивано-Франковской обл. Инвестиции составляют 9 млн. евро.

Среди других инвесторов также Kreisel (5 миллионов инвестировано и 10 в планах), MC-Bauchemie (планирует инвестировать 1.5 миллиона), GreenMix и Миропласт”.

В KSE отмечают, что инвесторы обращают внимание на экологические проекты, использование возобновляемых материалов и планируют модернизацию мощностей. В частности, Kingspan, Saint-Gobain и CRH отмечают важность внедрения экологических решений в своих проектах.

Ознакомиться с полным текстом исследования “Структурные изменения и вызовы в строительной индустрии Украины: анализ и прогнозы” Киевской школы экономики можно по ссылке.



