Евробанк выделит $340 млн на помощь регионам Украины с большим числом переселенцев из ОРДЛО и Крыма

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Екатерина Белоброва
Европейский инвестиционный банкможет выделить Украине € 340 млн в рамках Программы восстановления. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу ЕИБ.
Согласно сообщению, финансирование должно быть направлено на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также на поставку коммунальных услуг.
Программа, в частности, ориентирована на объекты, размещаемые на подконтрольных Украины территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы дать возможность им справиться с притоком внутренних переселенцев , уточнил ЕИБ.
Как отмечается в сообщении, финансирование предполагается выделить для таких секторов, как вода и водоснабжение, энергетика, градостроительства и транспорт.
Такие меры предусмотрены специальным планом действий ЕИБ для Украины, рассчитанного на три года с общим финансированием € 3 млрд.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении, готова ли Украина пойти на условия России для достижения мира на Донбассе и присвоить спорному региону особый статус.
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