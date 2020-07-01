«Инвестиционные няни»: насколько реально воплотить в жизнь планы правительства по привлечению инвесторов

На заседании Национального совета реформ, которое состоялось 30 июня, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецова представила законопроект о поддержке и стимулирования инвестиций ("инвестиционные няни").



В проекте закона, который намерены вскоре вынести на рассмотрение парламента, говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро. К тому же, нужно создать более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат ряд преференций.

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему предложенные меры выглядят не реалистично.

"Инвестиционные няни" в Украине: вопросы к власти

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что словосочетание "инвестиционная няня" звучит красиво. Но в связи с инициативами власти возникают вопросы.

"Так называемая "инвестиционная няня" – это будет кто? То есть, вопрос о статусе этого человека… Хочу напомнить что в украинском законодательстве нет официального понятия "лоббирования интересов", – подчеркивает Олег Пендзин. – Это будет государственный служащий? Тогда как это соотносится с законом о борьбе с коррупцией? Такое лоббирование интересов конкретно взятой компании для госчиновника – прямая коррупция".

Задание государства и госчиновников, напоминает эксперт, состоит в создании единых правил игры для всех участников рынка. А не обеспечивать преимущество кого-то отдельно взятого.

"Допустим, это будет просто инвестиционный менеджер. Не госчиновник. Тогда какие у него будут полномочия решать в госорганах вопросы этой инвесткомпании? – интересуется Олег Пендзин. – И, наверное, самый интересный вопрос. Как будут оплачиваться услуги этой инвестняни? За счет каких денег?"

"Инвестиционные няни" в Украине: неоднозначные инициативы власти

Финансовый эксперт Павел Вернивский считает, что украинские власти пытаются изобрести велосипед.

"Для привлечения инвестиций всё уже давно придумано. Такие задачи в мире решают за счет свободных экономических зон, индустриальных парков, зоны по переработке экспорта. Называться всё это может по-разному. Но есть одни и те же черты: некая оборудованная для инвесторов зона с готовой инфраструктурой, – поясняет эксперт. – Там, как правило, имеются производственные площади, складские помещения, определенная логистика, даже некая социальная инфраструктура: место для жилья персонала, садик, школа, больница. К тому же, государство предоставляет определенные налоговые и таможенные преференции, некие льготы".

Именно так, подчеркивает Павел Вернивский, делают в развитых странах. В том числе – наши соседи.

"Таким путем идут Польша, Чехия, Словакия, – отмечает эксперт. – В Беларуси создали индустриальный парк Великий камень, куда зашли многие компании, в том числе китайские. А у нас почему-то хотят сделать точечно – один инвестор что-то получит, другой – нет. Не думаю, что такая инициатива сработает, что она будет эффективной. Проблема у нас и в том, что инвестор вынужден решать проблемы, не связанные с его основной деятельностью (подвод коммуникаций, а то и строительство дороги), и в том, что обещания одной власти зачастую забывает другая, приходящая на смену".

"Инвестиционные няни" в Украине vs рисковые регионы

Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко напоминает, что об "инвестнянях" в Украине заговорили еще до начала пандемии. Стояла задача привлечь в Украину иностранных инвесторов. Но пока авторы работали над этой идеей, в мире всё изменилось – пришел корона-кризис, который затронул самые сильные экономики мира.

"Инвесторы массово бегут из рисковых регионов, – отмечает эксперт. – И Украина, к сожалению, находится в красной зоне риска для иностранных инвесторов. А в период экономического кризиса в мире привлекательность Украины еще больше падает".

Александр Вовченко считает, что авторы идеи об "инвестнянях" пошли не тем путем.

"Они выбрали путь поощрения и заигрывания с иностранными инвесторами, забросив, так сказать, рекламный крючок. Это похоже на попытку спрятать отдельных иностранных инвесторов за условной ширмой от украинской реальности, с которой они всё же столкнутся: коррупция, рейдерство, несовершенное законодательство", – перечисляет экономист.

Инвесторы, уверен Александр Вовченко, боятся заходить в Украину не потому что им не хватает каких-то преференций со стороны украинской власти. Проблема в том, что здесь для них – "дикий запад" с абсолютно непонятными правилами игры, пробелами в законодательстве, с помощью которых в нашей стране "отжимается" бизнес. Плюс – частая смена правительств, переписывание законов, отсутствие стабильности. И, конечно, тотальная коррупция.

"Считаю, что "зеленым светом" для иностранных инвесторов будет начало реальной борьбы с коррупцией, упрощение условий для ведения бизнеса, защищенность бизнеса на законодательном уровне, честные и прозрачные правила игры для всех, – подчеркивает Александр Вовченко. – Они должны убедиться в том, что в Украине произошли изменения и необходимые реформы, что здесь есть верховенство права. Пока этого не случится, ни одна "инвест-няня" не поможет".

Эксперт также отмечает, что у крупных иностранных компаний лучшие специалисты по вопросам инвестиций и права.

"И еще один важный момент. Этот законопроект может привести к искажению конкуренции на рынке, ведь крупным инвесторам предоставляются значительные преимущества, – акцентирует Александр Вовченко. – То есть, создаются неравные условия для ведения бизнеса. И это угрожающий сигнал. Ведь теряются стимулы для украинских предпринимателей".

Ранее "Комментарии" писали, что во время сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины народные депутаты 319 голосами "за" приняли решение о создании Временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов. ВСК должна обеспечивать формирование и реализацию политики государства в вопросах создания условий для инвестиционной деятельности нашей стране, а также ее деятельность будет ориентироваться на защиту прав и свобод инвесторов.

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