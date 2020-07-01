«Инвестиционные няни»: насколько реально воплотить в жизнь планы правительства по привлечению инвесторов

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Татьяна Веремеева
На заседании Национального совета реформ, которое состоялось 30 июня, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецова представила законопроект о поддержке и стимулирования инвестиций ("инвестиционные няни").
В проекте закона, который намерены вскоре вынести на рассмотрение парламента, говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро. К тому же, нужно создать более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат ряд преференций.
Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему предложенные меры выглядят не реалистично.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что словосочетание "инвестиционная няня" звучит красиво. Но в связи с инициативами власти возникают вопросы.
"Так называемая "инвестиционная няня" – это будет кто? То есть, вопрос о статусе этого человека… Хочу напомнить что в украинском законодательстве нет официального понятия "лоббирования интересов", – подчеркивает Олег Пендзин. – Это будет государственный служащий? Тогда как это соотносится с законом о борьбе с коррупцией? Такое лоббирование интересов конкретно взятой компании для госчиновника – прямая коррупция".
Задание государства и госчиновников, напоминает эксперт, состоит в создании единых правил игры для всех участников рынка. А не обеспечивать преимущество кого-то отдельно взятого.
"Допустим, это будет просто инвестиционный менеджер. Не госчиновник. Тогда какие у него будут полномочия решать в госорганах вопросы этой инвесткомпании? – интересуется Олег Пендзин. – И, наверное, самый интересный вопрос. Как будут оплачиваться услуги этой инвестняни? За счет каких денег?"
Финансовый эксперт Павел Вернивский считает, что украинские власти пытаются изобрести велосипед.
"Для привлечения инвестиций всё уже давно придумано. Такие задачи в мире решают за счет свободных экономических зон, индустриальных парков, зоны по переработке экспорта. Называться всё это может по-разному. Но есть одни и те же черты: некая оборудованная для инвесторов зона с готовой инфраструктурой, – поясняет эксперт. – Там, как правило, имеются производственные площади, складские помещения, определенная логистика, даже некая социальная инфраструктура: место для жилья персонала, садик, школа, больница. К тому же, государство предоставляет определенные налоговые и таможенные преференции, некие льготы".
Именно так, подчеркивает Павел Вернивский, делают в развитых странах. В том числе – наши соседи.
"Таким путем идут Польша, Чехия, Словакия, – отмечает эксперт. – В Беларуси создали индустриальный парк Великий камень, куда зашли многие компании, в том числе китайские. А у нас почему-то хотят сделать точечно – один инвестор что-то получит, другой – нет. Не думаю, что такая инициатива сработает, что она будет эффективной. Проблема у нас и в том, что инвестор вынужден решать проблемы, не связанные с его основной деятельностью (подвод коммуникаций, а то и строительство дороги), и в том, что обещания одной власти зачастую забывает другая, приходящая на смену".
Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко напоминает, что об "инвестнянях" в Украине заговорили еще до начала пандемии. Стояла задача привлечь в Украину иностранных инвесторов. Но пока авторы работали над этой идеей, в мире всё изменилось – пришел корона-кризис, который затронул самые сильные экономики мира.
"Инвесторы массово бегут из рисковых регионов, – отмечает эксперт. – И Украина, к сожалению, находится в красной зоне риска для иностранных инвесторов. А в период экономического кризиса в мире привлекательность Украины еще больше падает".
Александр Вовченко считает, что авторы идеи об "инвестнянях" пошли не тем путем.
"Они выбрали путь поощрения и заигрывания с иностранными инвесторами, забросив, так сказать, рекламный крючок. Это похоже на попытку спрятать отдельных иностранных инвесторов за условной ширмой от украинской реальности, с которой они всё же столкнутся: коррупция, рейдерство, несовершенное законодательство", – перечисляет экономист.
Инвесторы, уверен Александр Вовченко, боятся заходить в Украину не потому что им не хватает каких-то преференций со стороны украинской власти. Проблема в том, что здесь для них – "дикий запад" с абсолютно непонятными правилами игры, пробелами в законодательстве, с помощью которых в нашей стране "отжимается" бизнес. Плюс – частая смена правительств, переписывание законов, отсутствие стабильности. И, конечно, тотальная коррупция.
"Считаю, что "зеленым светом" для иностранных инвесторов будет начало реальной борьбы с коррупцией, упрощение условий для ведения бизнеса, защищенность бизнеса на законодательном уровне, честные и прозрачные правила игры для всех, – подчеркивает Александр Вовченко. – Они должны убедиться в том, что в Украине произошли изменения и необходимые реформы, что здесь есть верховенство права. Пока этого не случится, ни одна "инвест-няня" не поможет".
Эксперт также отмечает, что у крупных иностранных компаний лучшие специалисты по вопросам инвестиций и права.
"И еще один важный момент. Этот законопроект может привести к искажению конкуренции на рынке, ведь крупным инвесторам предоставляются значительные преимущества, – акцентирует Александр Вовченко. – То есть, создаются неравные условия для ведения бизнеса. И это угрожающий сигнал. Ведь теряются стимулы для украинских предпринимателей".
Ранее "Комментарии" писали, что во время сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины народные депутаты 319 голосами "за" приняли решение о создании Временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов. ВСК должна обеспечивать формирование и реализацию политики государства в вопросах создания условий для инвестиционной деятельности нашей стране, а также ее деятельность будет ориентироваться на защиту прав и свобод инвесторов.
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