Как изменится курс доллара перед новогодними праздниками: прогноз аналитика

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Владимир Лавский
На следующий неделе курс доллара может вырасти до 28,25 грн. Во вторник Минфин будет проводить новое размещение облигаций. Это может позволить гривне укрепиться и замедлить темпы ее снижения, убежден аналитик Alpari Максим Пархоменко в интервью "Газете по-украински.
По его словам, средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,85 — 28,10 грн до 27,90 — 28,15 грн.
Ранее "Комментарии" сообщали, где президент Украины Владимир Зеленский встретит Новый год.
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