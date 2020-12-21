Как изменится курс доллара перед новогодними праздниками: прогноз аналитика

На следующий неделе курс доллара может вырасти до 28,25 грн. Во вторник Минфин будет проводить новое размещение облигаций. Это может позволить гривне укрепиться и замедлить темпы ее снижения, убежден аналитик Alpari Максим Пархоменко в интервью "Газете по-украински.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара США снизился с 27,96 грн до 27,82 грн. По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке на открытии сессии в понедельник составляет 28,05 — 28,06 грн", — говорит Пархоменко.

По его словам, средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,85 — 28,10 грн до 27,90 — 28,15 грн.

"До пятницы курс доллара был потенциал для дальнейшего снижения. Но в течении дня курс доллара начал активно снижаться потеряв 30 копеек, закрыв сессию на отметке в 28 грн", — резюмировал аналитик.

Ранее "Комментарии" сообщали, где президент Украины Владимир Зеленский встретит Новый год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!