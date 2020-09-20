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Главная Новости Бизнес инвестиции Котлеты по-африкански: в Украине появится импорт крокодиловых тушек
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Котлеты по-африкански: в Украине появится импорт крокодиловых тушек

Экзотическое мясо крокодила обладает приятным тонким вкусом и практически свободно от холестерина

сегодня, 18:30
Автор:

Екатерина Белоброва

Южная Африканская Республика готовится поставлять мясные тушки крокодила в Украину. Об этом передает издание Lenta.ua, ссылаясь на соответствующее торговое соглашение между странами.

Котлеты по-африкански: в Украине появится импорт крокодиловых тушек

"ЮАР выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности мяса крокодилов", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что мясо крокодила - низкокалорийное, в нем отсутствуют жиры и холестерин, а во многих продвинутых странах блюда с  крокодилом давно обрели статус традиционных и коронных. Так, к примеру, в США очень ценится суп из крокодила, а крокодильи ребра - отличная закуска с барбекю на выезде большой компанией на природу.

Теперь украинцы смогут отведать блюда австралийской, сингапурской и американской кухни на себе, поскольку даже котлеты из фарша крокодила отличаются особой нежностью.

Добавим, что согласно украинско-африканского соглашения, Украина будет отправлять на южный континент мясо птицы и свинины, а также яиц.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о самых дорогостоящих продуктах в начале 2020 года.



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