Котлеты по-африкански: в Украине появится импорт крокодиловых тушек

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Екатерина Белоброва
Южная Африканская Республика готовится поставлять мясные тушки крокодила в Украину. Об этом передает издание Lenta.ua, ссылаясь на соответствующее торговое соглашение между странами.
Отмечается, что мясо крокодила - низкокалорийное, в нем отсутствуют жиры и холестерин, а во многих продвинутых странах блюда с крокодилом давно обрели статус традиционных и коронных. Так, к примеру, в США очень ценится суп из крокодила, а крокодильи ребра - отличная закуска с барбекю на выезде большой компанией на природу.
Теперь украинцы смогут отведать блюда австралийской, сингапурской и американской кухни на себе, поскольку даже котлеты из фарша крокодила отличаются особой нежностью.
Добавим, что согласно украинско-африканского соглашения, Украина будет отправлять на южный континент мясо птицы и свинины, а также яиц.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о самых дорогостоящих продуктах в начале 2020 года.
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