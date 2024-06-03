Кто на самом деле влияет на инвестпривлекательность Украины, и при чем здесь «5-6 менеджеров» президента

11 июня в Берлине состоится международная конференция по вопросам восстановления Украины. Как отметил руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов, это не первая конференция такого плана. В этом контексте он напомнил о конференции, которая прошла в Лугано в июле 2022 года. Там у Украины было широкое представительство в виде народных депутатов, чиновников, там присутствовал премьер Денис Шмигаль, а президент Владимир Зеленский принимал участие в онлайн-формате. Однако, как отмечает эксперт, правда в том, что ни одно из принятых там решений не было выполнено, кроме того, что отстраивать Украину нужно во время войны.

Валерий Дымов

"Те решения, которые там были приняты, они сегодня не адекватны",

– подчеркнул Валерий Дымов.

В этом контексте он напомнил о создании Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, которое поставили возглавлять Мустафу Найема. Казалось бы, речь идет о серьезной структуре с серьезными людьми, однако оказалось, что деньги были направлены не туда. Эксперт считает, что было бы гораздо уместнее закупить хотя бы одну установку "Петриот" и прикрыть одну-две гидроаккумулирующие станции.

"Я не сторонник того, чтобы под проблемы создавать какие-то новые институты, набирать людей. Ибо у нас, во-первых, война. Я не знаю примеров, когда во время войны создавались дополнительные органы государственной власти, набирались люди, увеличивались заработные платы. Во-вторых, я очень хорошо помню пиар с инвест-нянями, и каким образом они повлияли на инвестиционную привлекательность",

– отметил эксперт.

Именно поэтому Валерий Дымов считает, что во время войны необходимо сокращать государственные расходы.

При этом эксперт обратил внимание, что на всех конференциях по вопросам Украины всегда поднимались вопросы внедрения судебной и антикоррупционной реформ, которые смогли бы сделать нашу страну более привлекательной для инвесторов.

Кроме того, Валерий Дымов напомнил о "5-6 менеджерах", о которых говорил президент Владимир Зеленский в контексте управления государством. Так вот, по мнению эксперта, эти менеджеры гораздо больше влияют на инвестиционную привлекательность Украины.

Кстати, как подчеркнул Дымов, Александра Кубракова сняли с должности вице-премьера по вопросам восстановления Украины только потому, что кому-то показалось, что он чаще общается с теми же инвесторами, американцами и финансовыми институтами, чем снимавшие его.

Впрочем, как отметил Валерий Дымов, Украина должна присутствовать в Берлине, ведь конференция именно для нее и о ней, поэтому было бы глупо туда не ехать или не выполнять решения конференции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на этой неделе Верховная Рада должна назначить министров инфраструктуры и региональной политики, а также вице-премьера по восстановлению Украины. Вероятно, одну из ключевых должностей займет СЕО "Нефтегаза" Алексей Чернышев.



