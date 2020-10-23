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Куда импортируют украинский мед в 2020 году

В 2020 году украинские экспортеры меда уже отправили за границу почти на 11% больше продукции, чем в прошлом

сегодня, 13:40
Автор:

Диденко Светлана

За девять месяцев за границу реализовано более 49 тыс. тонн меда, большинство экспортировано в нашего западного соседа — Польши. Об этом сообщает agrarii-razom ссылаясь на новые статистические данные Государственной таможенной службы.

Куда импортируют украинский мед в 2020 году

Фото: lexinform.com.ua

За первые три квартала этого года отечественные пчеловоды успели экспортировать 49,3 тыс. тонн меда заграницу на сумму в почти $81 млн. Это на 10,8% больше чем в прошлом году.

Больше всего в 2020 году ввозила украинский мед Польша, тем самым отодвинула Германию на второе место. Так к западному соседу экспортировали 24,4% от всех объемов, что на 30% превышает прошлые показатели, на сумму около $20 млн. Только за сентябрь в Польше направлено сладкого продукта на $5,12 млн.

Германия, в свою очередь, сократила поставки меда на 4%. Доля от всех объемов году составляет 19,8% и принесла украинских пчеловодам $16 млн.

Также больше украинского меда стала импортировать Бельгия — на 14,4%, а это $ 11,14 млн. В этом году ее доля за первые девять месяцев составляет 13,9%.

Наращивает объемы импорта и штаты. В США экспортировано на 53,5% больше меда чем в 2019 году. Сейчас доля составляет почти 10%, а сумма достигла отметки $ 8,05 млн.

Стоит отметить, что поставки меда в сентябре выросли вдвое по сравнению с августом этого года.

Издание "Комментарии" писало о том, что в США нашли заменитель натурального меда .


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