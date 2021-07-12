Министр МВД Украины встретился с помощником госсекретаря США. О чем поговорили

Министр МВД Украины Арсен Аваков встретился с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом. Стороны обсудили сотрудничество Министерства внутренних дел с американцами по поводу полномасштабной реконструкции гидрометеорологической системы Украины и коснулись дальнейшего сотрудничества с отделом по правоохранительным вопросам посольства США в Украине (INL). В частности, обсуждение касалось "Протокола о намерениях" между Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и американской компанией "BARON — Critical Weather Intelligence", который был подписан весной этого года. Стороны тогда договорились о реновации гидрометеорологической системы Украины, которая не обновлялась уже почти полвека — с 1970-х годов. Арсен Аваков в разговоре с Джорджем Кентом выразил уверенность в содействии процессу согласования параметров этого сотрудничества.

Встреча Арсена Авакова и Джорджа Кента, фото МВС Украины

В ближайшее время в Украине должны появиться 13 крупных радаров "BARON", а также несколько тысяч специальных датчиков, которые "позволят использовать ранний, вероятный и быстрый прогнозы опасных погодных и природных явлений для предотвращения и заблаговременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и катастрофы". По оценкам международных экспертов, успешное внедрение новой системы позволит уменьшить убытки от погодных и природных явлений в Украине на сумму до 130 милионов долларов ежегодно. И уже через 2-3 года, после окончательного внедрения, эта система может использоваться также и в военных технологиях.

Пока финансировать процесс модернизации гидрометеосистемы Украины согласился американский "Eximbank", с которым несколько дней назад провели переговоры в Министерстве финансов.

Также министр МВД Украины выразил благодарность США за всестороннюю помощь в проведении реформ в правоохранительной сфере Украины и сообщил, что его ведомство готово к продолжению сотрудничества с INL, которое длится уже 6 лет. В рамках этого сотрудничества последний из крупных реализованных проектов — "Полицейский офицер общества" — охватил все области страны и внедрялся в 30000 населенных пунктов, в которых проживают 28 миллионов украинце. Обе стороны обсудили проблемные вопросы в неравенстве оплаты труда отечественных полицейских. Учитывая большую трудовую нагрузку и недостаток финансирования, Арсен Аваков попросил о "международной поддержке на переходный период".

Джордж Кент, в свою очередь, поблагодарил за совместную работу и партнерство, заверив в поддержке обсуждаемых вопросов, а также выразил надежду, что уже до конца этого года отечественным правоохранителям удастся реализовать все намеченные проекты и планы, сообщили сегодня в департаменте коммуникации МВД Украины.

А несколько недель назад, эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько сегодня являются реальными основания для отставки с должности министра МВД Арсена Авакова.

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