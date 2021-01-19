Неэффективная вакцинация может замедлить восстановление экономики – Константин Стеценко, ICU

Язык
Coinspot 19.01.2021
BTC/USD
36997.89
ETH/USD
1386.19
LTC/USD
161.28
НБУ 19.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
В связи с началом массовой вакцинации ожидания международных инвесторов на 2021 год довольно положительные. Об этом основатель группы ICU Константин Стеценко рассказал в интервью Forbes Ukraine.
Основатель группы ICU Константин Стеценко
По словам эксперта, перспективными также будут облигации развивающихся cтран, сохранившие прибыльность.
Однако он отметил, что неэффективная вакцинация может замедлить темпы восстановления экономики.
По прогнозам Константина Стеценко, финансовый мир продолжит изменяться благодаря экспансии новых частных инвесторов, которые вкладываются в акции через технологические платформы типа Robinhood или Interactive Brokers.
Поведение финансовых рынков, по мнению основателя группы ICU, уже не будет таким, как прежде.
Константин Стеценко рекомендует частным инвесторам диверсифицировать инвестиционные портфели, чтобы гибко реагировать на риски вроде тех, что возникли весной 2020 года.
Справка
Константин Стеценко – один из самых известных специалистов по торговле ценными бумагами на украинском фондовом рынке. В 2006 году вместе с коллегами из международного банка ING создал финансовую группу ICU, которая за 15 лет стала №1 на украинском рынке гособлигаций и одним из лидеров по управлению активами не только в Украине, но и в Центрально-Восточной Европе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости