Объем капитальных инвестиций в Свесский насосный завод Aurum Group за 5 лет составил 20,6 млн грн

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Slava Kot
Свесский насосный завод почти остановил деятельность с началом полномасштабного вторжения в Украину, однако благодаря дополнительному финансированию от Группы Аурум, продолжает работать, осваивает новые виды продукции и поддерживает местное население.
Свеской насосный завод работает благодаря инвестициям Aurum Group
Свесский завод является градообразующим предприятием (поселок Свеса, Сумская область), одним из старейших насосных заводов Украины и входит в состав Украинской промышленно-инвестиционной группы Аурум.
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Кныш добавил, что с началом полномасштабной войны завод оказался на грани полной остановки деятельности, но благодаря поддержке группы и дополнительному финансированию продолжает работать, выплачивать заработную плату, поддерживать местное население свесы и платить налоги в полном объеме.
Как сообщалось ранее, Свесский насосный завод Аурум групп уплатил в полном объеме более 8 млн грн налогов в 2022 году и продолжает выплачивать заработную плату работникам завода, несмотря на то, что объемы производства пока не покрывают эти расходы.
Кстати,
предприятие пережило две мировые войны и ни разу не останавливало деятельность
за более чем 150 лет.
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