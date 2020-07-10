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Главная Новости Бизнес инвестиции Пэрис Хилтон хочет купить отель “Днепр” в Киеве
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Пэрис Хилтон хочет купить отель “Днепр” в Киеве

Известная американская актриса продолжает осваивать украинский рынок

сегодня, 16:31
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Пэрис Хилтон хочет купить отель “Днепр” в Киеве

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон намерена приобрести отель “Днепр” в Киеве. Информация об этом просочилась в американские СМИ, в Украине внимание на это обратил блогер Сергей Наумович.

Да ладно. Что, серьезно? Если подтвердится, то это будет лучшая новость за неделю. Речь идет об отеле "Днепр" в Киеве, насколько я понял”, - прокомментировал новость блогер. 


Как следует из прикрепленного фото газеты, информацией о подготовке актрисы к аукциону по продаже отеля, который пройдет 15 июля, поделился юридический консультант Пэрис Хилтон. 

Впервые о желании Хилтон обзавестись отелем в Украине начались разговоры после ее визита на запад страны, где она участвовала в церемонии открытия гостиницы во Львове. 

Отель “Днепр” находится в центре Киева. Гостиница пребывает под управлением Фонда государственного имущества и входит в программу малой приватизации. Стартовая цена на аукционе составляет 80 миллионов гривен, однако глава ФГИ Дмитрий Сенниченко уверен, что его цена превысит 250 миллионов гривен. 




Как ранее сообщали "Комментарии" Пэрис Хилтон ведет переговоры о покупке курортного комплекса в Украине. 



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