Перспективные компании: в чьи акции стоит вложиться в 2022 году

Умные люди деньги не тратят, а умножают. Поэтому нет ничего более ценного для стабильного будущего, чем создание активов, а для этого нужно инвестировать. Авторитетное издание Bloomberg обнародовало собственный список компаний, акции которых, вероятно, покажут самый высокий рост в 2022 году.

Акции каких компаний вырастут в цене в 2022 году. Фото из открытых источников

Куда вложиться, чтобы заработать в 2022 году — вопрос актуальный для многих украинцев. Наиболее перспективными в мире, по мнению экспертов, будут такие сферы как информационные технологии, туризм и нефтеперерабатывающая деятельность. Новинкой в сфере инвестиций, показывающих значительный рост, является разработка виртуальной реальности. Итак, вашему вниманию список компаний, которым специалисты прогнозируют процветание в этом году.

Abrdn – инвестиционная компания в Британии.

Aegon – страховая компания в Нидерландах.

Airbnb – всем известный сервис бронирования жилья.

Alphabet – только продажи рекламы на YouTube прогнозируются на уровне 35 млрд долларов.

Aluminum Corp. of China – производитель алюминиевой продукции.

Amplify Energy — здесь нужно знать, что нефтяная компания оштрафована на 115 миллионов долларов за утечку из трубопровода возле Калифорнии. Поэтому акции будут дешевле вдвое, но эксперты уверены, что компания не заплатит и половины штрафа, обжаловав его.

Associated British Foods – компания продает товары бренда Primark и готова подниматься после пандемии.

Barclays – второй крупнейший банк в Великобритании.



АО – нефтяная компания Британии.

British American Tobacco – реализатор сигарет, табака на другого в Британии. В этой стране любят курить.



Coca-Cola – ее акции остаются привлекательными, несмотря на штраф в 11 миллиардов долларов в налоговом суде.

Cognizant Technology Solutions – компания в США в сфере IT.

Emerson Electric – инженерная компания для рынков в США.



Evergrande – китайский застройщик, продает акции дешевле из-за долгов.

FedEx – логистическая компания в США.

First Solar – производитель солнечных панелей в США.

Fortescue Metals Group – железорудная компания в Австралии.

Freshpet – перспективный производитель корма для домашних любимцев в США.

General Motors — выручку автопроизводителю в 2022 году прогнозируют на 16 млрд долларов больше, чем в 2021 году.

Grab Holdings – компания по доставке еды и цифровых платежей через смартфон из Азии.



Helios Towers – телекомпания из Великобритании.

Hong Kong Exchanges и Clearing Ltd. – мощный финансовый холдинг.

Huazhu – представитель гостиничного бизнеса.

ING – за год акции компании из Нидерландов обещает вырасти на 20%.

Keyence — перспективы изготовления датчиков, считывателей, лазерных маркеров, микроскопов и приборов по измерению не следует недооценивать.

Lululemon – продавец товаров для спорта.

Netflix – обещает продолжать свой рост.

Nidec – производитель двигателей для электрокаров из Японии.

NIO – производитель элитных китайских электромобилей.

Penn National Gaming – оператор казино из США.

Pfizer – коронавирус и дополнительные дозы прививок дадут компании заработать еще более 40 млрд долларов, чем в прошлом.

Prosus – крупнейшая в Европе инвестиционная группа.

Robinhood – компания, которая ввела технологию, позволяющую принимать брокерские решения и инвестировать на основе сервисов и мобильных приложений.

Roblox – рынок онлайн-игр будет и дальше расти. Этой компании обещают капитализацию на уровне 800 млрд долларов еще до 2024 года.

Roku – компания может вырасти на 50% за год. Она занимается рекламой, разработкой плееров для видео, лицензирует программное обеспечение.

SF Holding – логистическая компания из Китая. Люди будут еще больше пользоваться доставкой в 2022 году.

Samsonite – компания из США планирует возобновить международные перевозки и зарабатывать больше.

Sea. Free Fire – компания из Сингапура по разработке игр. В 2022 году расширит свой рынок на страны Азии, Латинской Америки и Европы.

Sinopec – цены на нефть снова растут, поэтому нефтяные компании будут на коне, говорят эксперты.

SK Innovation – компания ищет нефтяные месторождения и разрабатывает альтернативные энергии.

SoFi – американский онлайн-банк, доход которого стабильно растет.

T-Mobile US – мобильный оператор в США.

Tencent. – мощная в мире игровая компания.

TUI – европейский туроператор, который работает и в Украине, обещает увеличить продажи.

Tupras – турецкая нефтяная компания.

Victoria's Secret – бренд обещает производить товары из экологического сырья, а также расширить круг клиентов, переставая ориентироваться только на стандартную модельную внешность.

Vivendi – гигант медиаиндустрии во Франции. Обещает увеличить прибыль на 40%.

Volkswagen — автопроизводитель обещает сразиться в этом году с Tesla, расширив ассортимент электрокаров.

Westpac Banking – представитель банковской сферы Австралии и Новой Зеландии.

Willis Towers Watson – занимается страхованием брокерских рисков.

Напомним, ранее частные банки в Украине анонсировали, что вскоре будет запущена возможность покупки акций на фондовых биржах для украинцев. В настоящее время функцию тестируют.

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