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Только 4% украинцев разбираются в криптовалюте, - Минцифры

Специалисты считают криптовалюту едва ли не единственным инструментом для сохранения денег от кризиса

1 февраля 2023, 22:35
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Автор:

Моесеенко Валентина

По данным Минцифры, в Украине только 4% граждан разбираются в криптовалюте, пишут "Комментарии". При том, что в Украине над внедрением криптовалюты работают государственные институты. По словам главы Минцифры Федорова, Украина пытается создать максимально комфортные условия для криптобизнеса в стране.

Только 4% украинцев разбираются в криптовалюте, - Минцифры

Жители Украины фактически не разбираются в криптовалютах

Специалисты же утверждают, что пока в стране малооптимистическая ситуация, ведь крипта – единственный инструмент, позволяющий легально уберечь деньги от кризиса.


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К примеру, если держать 10 000 гривен на карточке, то из-за инфляции они упадут до 7 000. А если вложить их в USDT, то эта сумма превратится в 14 285 грн. И для этого, говорят, не нужно быть криптоэкспертом – просто читайте канал "Бизнес в рваных штанах", где информируют, что сейчас происходит с криптой, какие монеты могут принести прибыль в 200-300% и когда криптовалюту полностью легализуют в Украине.

К слову, в Минцифре приступили к криптограмотности украинцев. В этом году запускают безвозмездный курс, что позволит всем научиться воспользоваться виртуальными активами. Программа курса будет содержать более 100 часов теоретической и практической информации. Темы: история денег и развития технологии, блокчейн и первая в истории криптовалюта – биткоин; майнинг и алгоритмы консенсуса Proof-of-Work и Proof-of-Stake; Ethereum и смарт-контракты; холодные и горячие криптокошельки; обмен криптоактивов; централизованные (CEX) и децентрализованные биржи (DEX); возможности и риски торговли на рынке цифровых активов; основы кибергигиены; децентрализованные протоколы: такие как IPFS и Filecoin и т.д.

Курс должен стартовать уже в феврале.

Напомним, как писали "Комментарии", в представленном рейтинге глобального внедрения криптовалют в мире по состоянию на 2022 год Украина вошла в тройку лидеров по рейтингу Chainalysis.

 

 

 



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