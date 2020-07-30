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У Рабиновича появился новый телеканал

Теперь 50% телеканала O-TV принадлежит Рабиновичу, вторая половина - его помощнику

сегодня, 17:29
Автор:

Владимир Лавский
У Рабиновича появился новый телеканал

Бывший народный депутат Александр Бригинец продал свои права на музыкальный телеканал O-TV депутату от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадиму Рабиновичу. Об этом Бригинец сообщил "Детектор медиа" .

Рабинович стал владельцем 50% ООО "Музыкальный канал О-ТВ", которыми владел Бригинец. Остальные 50% компании принадлежат Андрею Алешину, помощнику на общественных началах Вадима Рабиновича.

Бригинец рассказал, что пока был в Раде, назначенное руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 млн грн.

Он уточнил, что кандидатуру Рабиновича согласовали "под обещание", что канал будет оставаться музыкальным и действовать согласно украинскому законодательству.

Как ранее сообщали "Комментарии", сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в интервью для "112 Украина" рассказал, как осуществляется руководство в его партии. Так, по словам Вадима Рабиновича, в партии еще не принято решение о том, кого выдвигать кандидатом в президенты Украины на возможных досрочных выборах


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