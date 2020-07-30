У Рабиновича появился новый телеканал

Рабинович стал владельцем 50% ООО "Музыкальный канал О-ТВ", которыми владел Бригинец. Остальные 50% компании принадлежат Андрею Алешину, помощнику на общественных началах Вадима Рабиновича.

Бригинец рассказал, что пока был в Раде, назначенное руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 млн грн.

Он уточнил, что кандидатуру Рабиновича согласовали "под обещание", что канал будет оставаться музыкальным и действовать согласно украинскому законодательству.

Как ранее сообщали "Комментарии", сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в интервью для "112 Украина" рассказал, как осуществляется руководство в его партии. Так, по словам Вадима Рабиновича, в партии еще не принято решение о том, кого выдвигать кандидатом в президенты Украины на возможных досрочных выборах