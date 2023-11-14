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В США продали марку за рекордную сумму

Это рекордная цена продажи для одной американской марки

14 ноября 2023, 23:59
Автор:
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Константин Куликов
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Два миллиона долларов – рекордная цена продажи для одной американской марки — была установлена в ходе торгов аукционного дома Роберта А. Сигела, специализирующийся на продажах марок и редкостей. Об этом сообщают "Комментарии".

В США продали марку за рекордную сумму

"Перевернутая Дженни"

Проданный экземпляр является одной из примерно 100 марок, выпущенных в 1918 году почтовым ведомством США специально по случаю открытия регулярных почтовых авиарейсов между Вашингтоном, Филадельфией и Нью-Йорком. Из-за спешки с изготовлением марок в типографии один лист, на котором размещается 100 марок, был отпечатан с ошибкой: изображение самолета Curtiss JN-4 на них оказалось перевернутым.


Как заявил глава аукционного дома Скотт Трепел, проданная в этот раз марка "является лучшим экземпляром из тех 100 марок с листа". 

До этой рекордной продажи аукционный дом Роберта А. Сигела уже имел дело с "Перевернутыми Дженни": через него прошли в общей сложности 66 марок этой партии. В том числе в 2005 году был продан блок из четырех таких марок за $2,7 млн, а в 2018 году — отдельная марка за $1,35 млн.

На этот раз, по словам аукционистов, представленная марка была особенно отменного качества, что отразилось на ее цене.

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