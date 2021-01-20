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В Украине появились сомнительные финансовые компании - перечень

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнаружила сорок сомнительных финансовых проектов

сегодня, 22:10
Автор:

Кириєнко Анна

За несколько последних месяцев прошлого года в Украине стало больше сомнительных финансовых компаний. Об этом сообщила Национальна комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

В Украине появились сомнительные финансовые компании - перечень

В Украине увеличилась количество финансовых пирамид. Фото: thebell.io

В целом комиссия обнаружила сорок сомнительных финансовых проектов, многие из которых — финансовые пирамиды.

Главная цель таких компаний — обмануть граждан и нечестным способом завладеть их средствами.

К этим компаниям входят такие, которые:

— "работают" на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;

— предлагают вложить деньги в неизвестные международные инвестиционные компании;

— обещают предоставить большие проценты за подарочные сертификаты (вроде B2Bjewelry).

Обычно такие пирамиды представляются как перспективная молодая компания, которая играет большую роль на финансовом рынке. Обычно клиентов затрагивают слова о надежности организации, большом опыте в сфере инвестиций, отличной деловой репутации. Нередко представители утверждают, что компания имеет множество офисов по миру и ведет свою деятельность в разных странах.

Чтобы не попасть впросак Национальна комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала перечень "серых" компаний, который вы можете посмотреть ниже.

В Украине появились сомнительные финансовые компании - перечень - фото 2
В Украине появились сомнительные финансовые компании - перечень - фото 3

Напомним, что крупный производитель смартфонов LG собирается покинуть мобильный бизнес. Однако LG работает над инновационной технологией. Теперь двери превратятся в дисплеи и начнут транслировать различные изображения.

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Источник: https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-za-iv-kvartal-2020-roku-vyiavleno-ponad-40-sumnivnykh-finansovykh-proiektiv/
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