В Украине появились сомнительные финансовые компании - перечень

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Кириєнко Анна
За несколько последних месяцев прошлого года в Украине стало больше сомнительных финансовых компаний. Об этом сообщила Национальна комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
В Украине увеличилась количество финансовых пирамид. Фото: thebell.io
В целом комиссия обнаружила сорок сомнительных финансовых проектов, многие из которых — финансовые пирамиды.
Главная цель таких компаний — обмануть граждан и нечестным способом завладеть их средствами.
К этим компаниям входят такие, которые:
— "работают" на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;
— предлагают вложить деньги в неизвестные международные инвестиционные компании;
— обещают предоставить большие проценты за подарочные сертификаты (вроде B2Bjewelry).
Обычно такие пирамиды представляются как перспективная молодая компания, которая играет большую роль на финансовом рынке. Обычно клиентов затрагивают слова о надежности организации, большом опыте в сфере инвестиций, отличной деловой репутации. Нередко представители утверждают, что компания имеет множество офисов по миру и ведет свою деятельность в разных странах.
Чтобы не попасть впросак Национальна комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала перечень "серых" компаний, который вы можете посмотреть ниже.
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