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Главная Новости Бизнес инвестиции В Украине рекордно вырос импорт шоколада
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В Украине рекордно вырос импорт шоколада

Показатели импорта шоколада в текущем году превысили прошлогодние почти на 24%

сегодня, 19:41
Автор:

Екатерина Белоброва
В Украине рекордно вырос импорт шоколада

Украина в январе-мае 2020 года импортировала шоколада на 61,02 млн долл. США, что на 23,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом передает издание УНН, ссылаясь на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, за пять месяцев этого года импортировано 14,35 тыс. Тонн шоколада в 61,02 млн  долл. Причем больше всего шоколада в месяц с начала года было импортировано в феврале - 16,6 млн долл. С началом карантина импорт этого продукта начал падать - до 7,46 млн долл. в мае.

Шоколада самую большую сумму за этот период Украина импортировала из Польши (19,86 млн долл.), Нидерландов (9,7 млн долл.) и Германии (81,4 млн. долл.).

В то же время экспорт шоколада в январе-мае 2020 против соответствующего периода прошлого года упал на 16,5% в денежном выражении - до 52,85 млн долл. Всего его было экспортировано 19,74 тыс. тонн. Экспорт шоколада в январе достиг в денежном выражении 13,93 млн  долл. и упал до 5,96 млн долл. в апреле, а уже в мае экспорт начал расти - до 7,21 млн  долл.

На самую большую сумму шоколада за этот период Украина экспортировала в Беларусь (4,99 млн  долл.), Казахстан (4,86 млн  долл.) и Румынию (4,36 млн долл.)

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину поступила первая часть кредита от Международного валютного фондаПо словам руководителя Нацбанка, это деньги не непосредственно МВФ, а стран-членов фонда. Отмечается, что деньги поступали в долларах, евро, иенах и юанях (валюты в СДР).


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1874842-ukrayina-mayzhe-na-chvert-narostila-import-shokoladu
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