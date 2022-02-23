Во Львовской области продают дворец за 1 гривну: фейк или правда

После информации о том, что на Львовщине можно купить дворец за 1 гривну, историческое здание нашло настоящую славу. Однако мэр Судебной Вишни, где находится здание, опроверг такое предложение. Он подтвердил, что дворец будет выставлен на продажу уже в марте, однако отдавать его за что-нибудь не собираются. Пишет издание "Твой город".

Дворец во Львовской области на продажу. Фото из открытых источников

Дворец в Судебной Вишне во Львовской области будут продавать на аукционе уже в марте этого года. Вместе с остатками исторического сооружения, продается и 0,9 гектара земли. История о дворце за 1 гривну в СМИ распространилась вероятно потому, что городские власти никак не могут объявить стартовую цену. Медиа ссылались на сообщения в Facebook группы "Замки, дворцы, имения" — Оксаны Гиль.

"Памятник стоит на балансе у города. Руины хотели продать за большие деньги, но потенциальные покупатели отвращаются от предложения. Власти начали искать инвестора, который мог бы восстановить дворец. Они подготовили конкретный проект, в котором предлагается передать остатки имения инвестору за символическую цену в 1 гривну! К сожалению, никому руины не нужны" , — написала Оксана Гиль.

Мэр такую информацию опроверг, поскольку законодательство не позволит провести подобную финансовую операцию.

"Дворец имеет историческую ценность, он ценен для общины. Мы хотели бы, чтобы его реставрировали. Пойдем на уступки любому инвестору, лишь бы дворец не разрушался дальше" , – признался мэр Судебной Вишни Зеновий Фольтович .

Дворец Марсов в Судовой Вишне построен в начале XVIII века. Его владельцами была семья графов Коморовских. В начале XX века имение было продано семье Марсов. Расцвет дворца пришелся во времена эстета Яна Станислава Виталиса Марса, являвшегося владельцем Судебной Вишни в начале XX века.

Ранее "Комментарии" писали о трех семьях, которые выкупили дворец на Львовщине. Дворец Яблоновских-Бруницких в селе Подгорцы Львовской области выкупили три семьи и начали его реконструкцию. Сооружение долгое время передавалось из рук в руки и только теперь его начали восстанавливать. Дворец почему-то не был включен в реестры государственных памятников Украины, хотя, по убеждению экспертов, составляет важную историческую ценность.

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