Во Львовской области продают дворец за 1 гривну: фейк или правда

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Людмила Слободенюк
После информации о том, что на Львовщине можно купить дворец за 1 гривну, историческое здание нашло настоящую славу. Однако мэр Судебной Вишни, где находится здание, опроверг такое предложение. Он подтвердил, что дворец будет выставлен на продажу уже в марте, однако отдавать его за что-нибудь не собираются. Пишет издание "Твой город".
Дворец во Львовской области на продажу. Фото из открытых источников
Дворец в Судебной Вишне во Львовской области будут продавать на аукционе уже в марте этого года. Вместе с остатками исторического сооружения, продается и 0,9 гектара земли. История о дворце за 1 гривну в СМИ распространилась вероятно потому, что городские власти никак не могут объявить стартовую цену. Медиа ссылались на сообщения в Facebook группы "Замки, дворцы, имения" — Оксаны Гиль.
Дворец Марсов в Судовой Вишне построен в начале XVIII века. Его владельцами была семья графов Коморовских. В начале XX века имение было продано семье Марсов. Расцвет дворца пришелся во времена эстета Яна Станислава Виталиса Марса, являвшегося владельцем Судебной Вишни в начале XX века.
Ранее "Комментарии" писали о трех семьях, которые выкупили дворец на Львовщине. Дворец Яблоновских-Бруницких в селе Подгорцы Львовской области выкупили три семьи и начали его реконструкцию. Сооружение долгое время передавалось из рук в руки и только теперь его начали восстанавливать. Дворец почему-то не был включен в реестры государственных памятников Украины, хотя, по убеждению экспертов, составляет важную историческую ценность.
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