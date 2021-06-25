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Бизнес призывает экологическую прокуратуру к конструктивному взаимодействию

Бизнес выражает обеспокоенность по поводу эффективности работы экоинспекции

сегодня, 16:30
Автор:

Станислав Молчанов

17 июня в Украине было создано Специализированную экологическую прокуратуру. Об этом стало известно из официального сообщения на сайте Офиса Генерального прокурора.

Бизнес призывает экологическую прокуратуру к конструктивному взаимодействию

Европейская Бизнес Ассоциация - фото из открытых источников

Так, во время встречи Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с представителями общественных организаций в области защиты окружающей среды было представлено главы данного ведомства — Алексея Мельника. Предполагается, что основной функцией экопрокуратуры будет усиление направлении противодействия преступлениям против окружающей среды.

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает необходимость усиления направления противодействия преступлениям против окружающей среды. Так, в 2020 году почти 80% уголовных правонарушений в области окружающей среды касались незаконной порубки, перевозки, хранения и сбыта леса, занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом и нарушение правил охраны или использования недр. Более того, по данным Госэкоинспекции, наибольшие убытки государство получает именно из-за незаконного использования природных ресурсов.

"Безусловно, бизнес поддерживает необходимость наведения порядка в экологической области. Однако, существует большое беспокойство относительно того, что структура может стать еще одним монстром для бизнеса. Ведь пока фундаментальных изменений в стране почти нет, это касается и борьбы с коррупцией, и верховенства права, и отсутствия равных правил игры в стране. Кроме того, временами и эффективность работы экоинспекции вызывает серьезные вопросы. Более того, на представление нового руководителя экопрокуратура бизнес приглашен не был. Поэтому насколько удастся в стране без фундамента построить сильную организацию под названием экопрокуратура — большой вопрос", — отметила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Она также высказала надежды, что экопрокуратура будет открытой к сотрудничеству и диалогу с бизнес-сообществом и исповедовать принципы верховенства права. Кроме того, Ассоциация приглашает нового главу Специализированной экологической прокуратуры на встречу с бизнесом, чтобы в деталях понять функционал структуры, ведь сейчас, на самом деле, вопросов больше, чем ответов.


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Источник: https://comments.ua/
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