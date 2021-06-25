Бизнес призывает экологическую прокуратуру к конструктивному взаимодействию

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Станислав Молчанов
17 июня в Украине было создано Специализированную экологическую прокуратуру. Об этом стало известно из официального сообщения на сайте Офиса Генерального прокурора.
Европейская Бизнес Ассоциация - фото из открытых источников
Так, во время встречи Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с представителями общественных организаций в области защиты окружающей среды было представлено главы данного ведомства — Алексея Мельника. Предполагается, что основной функцией экопрокуратуры будет усиление направлении противодействия преступлениям против окружающей среды.
Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает необходимость усиления направления противодействия преступлениям против окружающей среды. Так, в 2020 году почти 80% уголовных правонарушений в области окружающей среды касались незаконной порубки, перевозки, хранения и сбыта леса, занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом и нарушение правил охраны или использования недр. Более того, по данным Госэкоинспекции, наибольшие убытки государство получает именно из-за незаконного использования природных ресурсов.
Она также высказала надежды, что экопрокуратура будет открытой к сотрудничеству и диалогу с бизнес-сообществом и исповедовать принципы верховенства права. Кроме того, Ассоциация приглашает нового главу Специализированной экологической прокуратуры на встречу с бизнесом, чтобы в деталях понять функционал структуры, ведь сейчас, на самом деле, вопросов больше, чем ответов.
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