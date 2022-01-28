Что делать, если вы потеряли паспорт: как восстановить документ

Потеря документа – дело хлопотное. Именно в том случае, когда вы потеряли паспорт, которым могут воспользоваться мошенники. Поэтому сразу нужно обращаться к правоохранителям. Восстановить паспорт вам помогут представители миграционной службы или специалисты местного ЦНАПа.

Как восстановить потерянный паспорт (фото из открытых источников)

Как восстановить паспорт

Если вы убеждены, что паспорта у вас украли или вы его потеряли, то начинать следует с написания заявления в полицию. Именно так вы застрахуете себя, если мошенники, используя ваш утерянный документ, захотят использовать его для определенных незаконных сделок. К примеру, реализовать имущество или оформить кредит. В этом случае эти сделки можно будет признать недействительными в судебном учреждении, а доказательством будет служить написанное вами заявление в полицию.



Следующий шаг – обращение в отдел Государственной миграционной службы Украины или к специалистам, работающим в Центре предоставления административных услуг.

Какие документы нужны, чтобы восстановить паспорт

Чтобы восстановить паспорт, вам нужно подготовить следующие документы: это заявление о потере паспорта. Ее можно оформить, воспользовавшись эталоном. Так же нужно принести Выдержку из Единого реестра досудебных расследований в случае, когда паспорт украли. Этот документ будет свидетельствовать об открытии уголовного дела. Еще требуются справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и с места жительства.

В пакете документов должны быть добавлены чеки об оплаченном административном сборе или штрафе.

Еще специалисты требуют предоставлять свидетельства о рождении вашего ребенка и справку о браке или разводе, если ваш брак расторгнут.

Для внутри перемещенных жителей страны – справка о взятии на учет внутри перемещенного лица.

Есть случаи, когда ваш главный документ не потерян, но существенно поврежден. Чтобы получить новый паспорт, необходимо представить и документ, который вы хотите обменять.

Все оригиналы документов вам должны вернуть после оформления заявления. Исключение из этого перечня – документ с места регистрации, чек об уплате админсбора и поврежденный паспорт, которые остаются в службе.

Как восстановить ID-паспорт

Вместе с тем вы должны знать, что вместо потерянного паспорта старого образца новый паспорт вы будете иметь в формате ID-карты. По этой причине уже не нужно хлопотать о фотографиях 3 на 4 см . Вас сфотографируют представители миграционной службы или ЦНАПа.

Важно, что ID-карты надежнее защищены, чем старые паспорта за счет голограмм. Там нельзя заменить фотографию, что существенно, в случае, когда паспорт попал в мошенников. Срок действия ID-паспорта – 10 лет.

Когда выдают новый паспорт и сколько он стоит

По отечественному законодательству – гарантия получения нового документа вместо утраченного один месяц. Первое оформление ID-карты для украинцев остается бесплатным. За изготовление документа в период до 20 рабочих дней жителям страны теперь придется платить 372 гривны. В прошлом году цена составила 363 гривны. Изготовление паспорта в форме ID-карты до 10 рабочих дней обойдется в 498 гривен, ранее стоимость составила 489 гривен.

Каков штраф за потерю паспорта

Граждане должны знать, что статья 198 Кодекса Украины об административных правонарушениях за умышленную порчу паспорта или небрежное его хранение, что привело к потере, предусматривает предупреждение или наложение штрафа от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это – от 17 до 51 грн. Средний размер штрафной санкции составляет около 34 грн.

Бывают случаи, когда для оформления нового документа требуется больше времени. В частности, в случаях проведения процедуры установления лица срок выдачи паспорта может занять до 2 месяцев. Представители миграционной службы могут продлевать срок его выдачи, если паспорт похищен и идет расследование.

Поэтому при потере паспорта гражданин имеет право получить временное удостоверение личности. Срок действия такого удостоверения составляет один месяц, однако при необходимости его можно продлить.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что формировать загранпаспорт и ID-карту в Украине стало дороже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!