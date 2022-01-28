Что делать, если вы потеряли паспорт: как восстановить документ

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Лиля Воробьева
Потеря документа – дело хлопотное. Именно в том случае, когда вы потеряли паспорт, которым могут воспользоваться мошенники. Поэтому сразу нужно обращаться к правоохранителям. Восстановить паспорт вам помогут представители миграционной службы или специалисты местного ЦНАПа.
Как восстановить потерянный паспорт (фото из открытых источников)
Если вы убеждены, что паспорта у вас украли или вы его потеряли, то начинать следует с написания заявления в полицию. Именно так вы застрахуете себя, если мошенники, используя ваш утерянный документ, захотят использовать его для определенных незаконных сделок. К примеру, реализовать имущество или оформить кредит. В этом случае эти сделки можно будет признать недействительными в судебном учреждении, а доказательством будет служить написанное вами заявление в полицию.
Следующий шаг – обращение в отдел Государственной миграционной службы Украины или к специалистам, работающим в Центре предоставления административных услуг.
Чтобы восстановить паспорт, вам нужно подготовить следующие документы: это заявление о потере паспорта. Ее можно оформить, воспользовавшись эталоном. Так же нужно принести Выдержку из Единого реестра досудебных расследований в случае, когда паспорт украли. Этот документ будет свидетельствовать об открытии уголовного дела. Еще требуются справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и с места жительства.
В пакете документов должны быть добавлены чеки об оплаченном административном сборе или штрафе.
Еще специалисты требуют предоставлять свидетельства о рождении вашего ребенка и справку о браке или разводе, если ваш брак расторгнут.
Для внутри перемещенных жителей страны – справка о взятии на учет внутри перемещенного лица.
Есть случаи, когда ваш главный документ не потерян, но существенно поврежден. Чтобы получить новый паспорт, необходимо представить и документ, который вы хотите обменять.
Все оригиналы документов вам должны вернуть после оформления заявления. Исключение из этого перечня – документ с места регистрации, чек об уплате админсбора и поврежденный паспорт, которые остаются в службе.
Вместе с тем вы должны знать, что вместо потерянного паспорта старого образца новый паспорт вы будете иметь в формате ID-карты. По этой причине уже не нужно хлопотать о фотографиях 3 на
Важно, что ID-карты надежнее защищены, чем старые паспорта за счет голограмм. Там нельзя заменить фотографию, что существенно, в случае, когда паспорт попал в мошенников. Срок действия ID-паспорта – 10 лет.
По отечественному законодательству – гарантия получения нового документа вместо утраченного один месяц. Первое оформление ID-карты для украинцев остается бесплатным. За изготовление документа в период до 20 рабочих дней жителям страны теперь придется платить 372 гривны. В прошлом году цена составила 363 гривны. Изготовление паспорта в форме ID-карты до 10 рабочих дней обойдется в 498 гривен, ранее стоимость составила 489 гривен.
Граждане должны знать, что статья 198 Кодекса Украины об административных правонарушениях за умышленную порчу паспорта или небрежное его хранение, что привело к потере, предусматривает предупреждение или наложение штрафа от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это – от 17 до 51 грн. Средний размер штрафной санкции составляет около 34 грн.
Бывают случаи, когда для оформления нового документа требуется больше времени. В частности, в случаях проведения процедуры установления лица срок выдачи паспорта может занять до 2 месяцев. Представители миграционной службы могут продлевать срок его выдачи, если паспорт похищен и идет расследование.
Поэтому при потере паспорта гражданин имеет право получить временное удостоверение личности. Срок действия такого удостоверения составляет один месяц, однако при необходимости его можно продлить.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что формировать загранпаспорт и ID-карту в Украине стало дороже.
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