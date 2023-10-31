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Эксперт Кацуба рассказал, зачем нужно реформировать НАК "Нафтогаз".

Объяснение необходимости реформ в НАК "Нефтегаз" от эксперта в сфере энергетики Александра Кацубы.

сегодня, 11:28
Автор:
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Slava Kot
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Чтобы приблизить страну к энергетической независимости, украинская энергетика должна работать по рыночным правилам. А для этого нужно снижать рыночный вес государственных монополий и реформировать их. Что нужно изменить в крупнейшем игроке на нефтегазовом рынке, рассказал в своей статье эксперт по вопросам энергетики и предприниматель Александр Кацуба.

Эксперт Кацуба рассказал, зачем нужно реформировать НАК "Нафтогаз".

Эксперт в области энергетики Александр Кацуба. Фото: Minfin

"Нафтогаз" по-прежнему остается слишком громоздким, его отчетность и бизнес-процессы недостаточно прозрачны, а попытка сохранить политические баллы в глазах частных потребителей формирует огромные долги компании перед бюджетом, подчеркивает Кацуба. На 2024 год компания требует от бюджета 180 миллиардов гривен для обеспечения собственного платежного баланса.


Эксперт видит выход в постепенном уменьшении рыночного веса компании, ее реформировании и приватизации после войны. Приватизацию "Нафтогаза" сейчас нужно отложить до мирных времен и сосредоточиться на оптимизации управления.

Первое — выделить в отдельную государственную компанию "Укргаздобычу", потенциально ее даже можно разделить на несколько меньших игроков рынка с территориальным распределением деятельности. Второе – за "Нафтогазом" надо оставить управление Оператором ГТС, транзит, трейдинг, хранение газа, реализация инвестиционных проектов по освоению крупных месторождений. Третье — нужно полностью восстановить функционирование наблюдательного совета и сделать подбор менеджмента "Нефтегаза" максимально прозрачным. Это необходимо для эффективной работы и увеличения капитализации. Четвертое – уже сейчас следует выстраивать коммуникацию с крупными нефтегазовыми компаниями из США и Европы, а также с инвестиционными фондами. Это позволит корпорации стать донором бюджета и зайти в будущем стратегических инвесторов, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.



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Источник: https://minfin.com.ua/ua/2023/10/31/115246902/
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