Эксперт назвал основные мифы о рынке земли

В Украине с первого июля планируют запустить рынок земли, главной задачей которого станет дерегулирования в сфере землеустройства и передача коммунальных земель общинам. Однако вокруг будущего нововведения уже образовалось множество мифов. Развеять их и прояснить ситуацию смог старший советник по вопросам земельных отношений проекту USAID АГРО Павел Кулинич.

Рынок земли в Украине - основные мифы о нововведениях. Фото: slovoidilo.ua

1. Иностранцы смогут стать владельцами украинских сельхозземель.

Прежде всего земельная реформа призвана помочь украинцам. Даже если гражданину другой страны достается земля в наследство, он должен продать ее украинским физическим или юридическим лицам в течение года.

2. Иностранцы смогут покупать несельскохозяйственные угодья, а потом менять их целевое назначение на сельскохозяйственное.

Эта схема станет невыгодной для самих иностранцев. Если человек из другой страны изменит назначение земли, он будет вынужден продать участок украинцам. То есть, мы возвращаемся к первому пункту. Кроме того, несельскохозяйственные земли стоят достаточно дорого, поэтому такие махинации просто не имеют смысла.

3. Рынок земли спровоцирует приватизацию заповедников и земель историко-культурного назначения.

Несмотря на реформы, в Земельном кодексе останутся понятия особо ценных земель и оснований, которыми должно обладать государство. Передача важных для страны земель сможет регулироваться только Кабмином.

4. Нововведения угрожают унитарности государства.

Передача земельных полномочий советам объединенных территориальных общин не угрожает статусу Украины как унитарного государства. Прогнозируются только положительные изменения, поскольку решение передачи той или иной земли теперь будет решаться не одним человеком. Соответственно это исключает коррупцию.

5. Все украинские земли раскупят олигархи.

Согласно реформе, данные о земле станут прозрачными. Доступ к ним сможет получить каждый гражданин Украины в режиме онлайн. Это также уменьшает возможность разработки коррупционных схем.

6. Цена земли будет искусственно снижена.

Стоимость земельных участков будет диктовать рынок. Любые вмешательства в ценообразование со стороны государства невозможны. В общем, начальная стоимость должна будет не меньше нормативной денежной оценки. В этом году это примерно 1,5-1,7 тысячи долларов за гектар. Государство не будет вмешиваться в ценообразование, стоимость земли будет диктовать рынок.

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