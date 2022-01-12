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Глава «Украэроруха» похвастался кредитом в 20 млн евро: предыдущий потратили не по назначению

В госкомпании уже заявили, что имеют право тратить кредитные средства на "операционные нужды", в том числе и на зарплаты

сегодня, 17:20
Автор:

Станислав Молчанов
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В госкомпании "Украэрорух", которая последние три года под руководством Андрея Ярмака вошла в финансовый кризис, заявили о привлечении нового многомиллионного кредита. 20 млн евро на пять лет от "Укрэксимбанка" ГП получит по соглашению, подписанному 30 декабря 2021 года, и потратить их предприятие намерено, как заявил Ярмак, на "стабилизацию работы всей аэронавигационной отрасли Украины".

Глава «Украэроруха» похвастался кредитом в 20 млн евро: предыдущий потратили не по назначению

Андрей Ярмак - фото из открытых источников

На самом же деле, о чем честно признались в "Украэрорух",  этот кредит госкомпания  имеет право потратить на "операционные нужды", что означает на зарплаты и финансирование других потребностей, не связанных с развитием ГП, модернизацией его инфраструктуры или закупкой нового оборудования. 

Не исключено, что эти 20 млн евро может ожидать судьба предыдущих 25 млн евро, полученных от ЕБРР, что были потрачены, в том числе, на зарплату самого Ярмака, которая в месяц составляет почти 8 000 долларов. 

Счетная палата Украины дословно констатировала, что кредит ЕБРР "Украэрорух" использовал не по назначению

"Украэрорухом" привлечен стабилизационный кредит ЕБРР на условиях возврата в течение трех лет, который используется на содержание персонала, а не на инвестирование в развитие предприятия", – сказано в документе. 

Напомним, что под началом Ярмака компании "Украэрорух" за миллиардные убытки был присвоен первый ранг фискального риска. Это означает неспособность предприятия самостоятельно гасить свои займы. И обязанность выплачивать кредиты ГП в таком случае ложится на плечи государственного бюджета.

Также отметим, что исполняющий обязанности директора ГП Ярмак несколько раз повышал себе заработную плату (с 20 тыс грн до 200 тыс грн в месяц), сокращая сотрудников и урезая финансирование их зарплат под предлогом финансового криза. Кроме этого, Ярмак  в сентябре прошлого года купил себе новую квартиру в Киеве площадью почти 160 м.кв. за 6,7 млн грн. 


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