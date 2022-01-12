Глава «Украэроруха» похвастался кредитом в 20 млн евро: предыдущий потратили не по назначению

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Станислав Молчанов
В госкомпании "Украэрорух", которая последние три года под руководством Андрея Ярмака вошла в финансовый кризис, заявили о привлечении нового многомиллионного кредита. 20 млн евро на пять лет от "Укрэксимбанка" ГП получит по соглашению, подписанному 30 декабря 2021 года, и потратить их предприятие намерено, как заявил Ярмак, на "стабилизацию работы всей аэронавигационной отрасли Украины".
Андрей Ярмак - фото из открытых источников
На самом же деле, о чем честно признались в "Украэрорух", этот кредит госкомпания имеет право потратить на "операционные нужды", что означает на зарплаты и финансирование других потребностей, не связанных с развитием ГП, модернизацией его инфраструктуры или закупкой нового оборудования.
Не исключено, что эти 20 млн евро может ожидать судьба предыдущих 25 млн евро, полученных от ЕБРР, что были потрачены, в том числе, на зарплату самого Ярмака, которая в месяц составляет почти 8 000 долларов.
Счетная палата Украины дословно констатировала, что кредит ЕБРР "Украэрорух" использовал не по назначению.
Напомним, что под началом Ярмака компании "Украэрорух" за миллиардные убытки был присвоен первый ранг фискального риска. Это означает неспособность предприятия самостоятельно гасить свои займы. И обязанность выплачивать кредиты ГП в таком случае ложится на плечи государственного бюджета.
Также отметим, что исполняющий обязанности директора ГП Ярмак несколько раз повышал себе заработную плату (с 20 тыс грн до 200 тыс грн в месяц), сокращая сотрудников и урезая финансирование их зарплат под предлогом финансового криза. Кроме этого, Ярмак в сентябре прошлого года купил себе новую квартиру в Киеве площадью почти 160 м.кв. за 6,7 млн грн.
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