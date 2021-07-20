Госказначейство снова заблокировало выплаты по «Большому строительству» - СМИ

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Станислав Молчанов
Государственная казначейская служба Украины прекратила все выплаты по проектам программы "Большое строительство". Об этом пишет УНИАН со ссылкой на источники.
Большое строительство - фото из открытых источников
Издание отмечает, что причиной приостановки финансирования в ГКСУ называют низкий уровень остатков средств на едином казначейском счету (чуть более 10 млрд грн. на начало июля), хотя ранее даже в самом начале пандемии, когда правительство осуществляло ряд экстренных расходов — похожие индикаторы не мешали финансировать возведение дорог, мостов и других объектов инфраструктуры.
Издание напоминает, что президент Зеленский ранее уже сталкивался с проблемой блокирования платежей по "Большому строительству". В октябре минувшего года, в канун местных выборов Татьяна Слюз пошла на такой шаг без согласования с Минфином и "Укравтодором". Тогда в системе "зависло" несколько миллиардов гривен уже согласованных платежей. Это деньги, которые должны были направиться на завершение работ на целом ряде важных объектов в 7-10 областях Украины. Часть из них должен был посетить с визитом Зеленский в рамках рабочих поездок по регионам.
"Диверсию" связали с тем, что Слюз, которая якобы является креатурой главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и находится на своей должности с 2014 года — решила по ее просьбе подорвать доверие к действующей власти непосредственно перед выборами 25 октября. Якобы это дало бы возможность "Батькивщине" набрать больше электоральных баллов.
Второй раз блокирование платежей произошло в канун Нового года. Тогда наблюдатели не исключили, что речь идет о возможном "шантаже" со стороны Тимошенко, которая якобы пыталась вести переговоры с Офисом Президента о получении поста премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля в первой половине 2021 года.
Летом 2021 года попытка заблокировать "Большое строительство" также может быть связана с желанием дискредитировать действующего главу государства и провластную партию, чтобы они не смогли открыть запланированные объекты к 24 августа, отмечает издание.
Журналисты также отмечают и связи партии "Батькивщина" с руководством страны-агрессора, частые совместные голосования или "неголосования" с партией ОПЗЖ.
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