Госказначейство снова заблокировало выплаты по «Большому строительству» - СМИ

Государственная казначейская служба Украины прекратила все выплаты по проектам программы "Большое строительство". Об этом пишет УНИАН со ссылкой на источники.

Большое строительство - фото из открытых источников

"Это уже не первый раз, когда глава ведомства Татьяна Слюз единолично принимает такие решения, чтобы фактически шантажировать Президента Владимира Зеленского и правительство в канун важных политических или социальных событий. При этом министр финансов Сергей Марченко на это никак не реагирует", — отмечают журналисты.

Издание отмечает, что причиной приостановки финансирования в ГКСУ называют низкий уровень остатков средств на едином казначейском счету (чуть более 10 млрд грн. на начало июля), хотя ранее даже в самом начале пандемии, когда правительство осуществляло ряд экстренных расходов — похожие индикаторы не мешали финансировать возведение дорог, мостов и других объектов инфраструктуры.

"Если не считать длящуюся второй год пандемию коронавируса, к которой уже давно приспособились и государственные органы, и граждане, и подрядчики госпроектов, в Украине не происходило никаких чрезвычайных событий, которые бы отвлекли с казны сверхбольшие ресурсы. А значит полная приостановка платежей может быть личным решением главы ведомства Татьяны Слюз. И поскольку прецеденты уже были — есть все основания считать такое решение возможно связанным с политикой. Примечательно, что министр финансов Сергей Марченко, по данным источников в Госказначействе, никак не реагирует на происходящее, хотя и понимает политическую и уголовную ответственность за безосновательное блокирование платежей", — говорится в статье.

Издание напоминает, что президент Зеленский ранее уже сталкивался с проблемой блокирования платежей по "Большому строительству". В октябре минувшего года, в канун местных выборов Татьяна Слюз пошла на такой шаг без согласования с Минфином и "Укравтодором". Тогда в системе "зависло" несколько миллиардов гривен уже согласованных платежей. Это деньги, которые должны были направиться на завершение работ на целом ряде важных объектов в 7-10 областях Украины. Часть из них должен был посетить с визитом Зеленский в рамках рабочих поездок по регионам.

"Диверсию" связали с тем, что Слюз, которая якобы является креатурой главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и находится на своей должности с 2014 года — решила по ее просьбе подорвать доверие к действующей власти непосредственно перед выборами 25 октября. Якобы это дало бы возможность "Батькивщине" набрать больше электоральных баллов.

Второй раз блокирование платежей произошло в канун Нового года. Тогда наблюдатели не исключили, что речь идет о возможном "шантаже" со стороны Тимошенко, которая якобы пыталась вести переговоры с Офисом Президента о получении поста премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля в первой половине 2021 года.

Летом 2021 года попытка заблокировать "Большое строительство" также может быть связана с желанием дискредитировать действующего главу государства и провластную партию, чтобы они не смогли открыть запланированные объекты к 24 августа, отмечает издание.

Журналисты также отмечают и связи партии "Батькивщина" с руководством страны-агрессора, частые совместные голосования или "неголосования" с партией ОПЗЖ.

"Тогда подрыв внутренних позиций и "главной реформы" Зеленского внутри страны может оказаться лишь частью большого проекта по раскачиванию основ украинских властных институций извне. Особенно вероятным это кажется перед важными политическими переговорами, проведением "Крымской платформы" и празднованием 30-летия независимости, которое должно стать одним из ключевых событий за всю первую каденцию Президента", — говорится в материале.





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