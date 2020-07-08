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Госпредприятия все меньше влияют на рост национальной экономики, - Минэкономики

Показатели госсектора за первый квартал 2020 года оказалась ниже прошлогодних

сегодня, 13:57
Автор:

Екатерина Белоброва
Госпредприятия все меньше влияют на рост национальной экономики, - Минэкономики

Доля государственного сектора в экономике Украины за первый квартал 2020 года составляла 11,8%, а это значит, что государство контролирует именно такой процент национальной экономики. Об этом передает пресс-служба Министерства экономики.

Как отмечается в сообщении, удельный вес государственного сектора экономики рассчитан на основании показателей, предоставленных Государственной службой статистики Украины.

По данным Минэкономики, удельный вес количества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 4,2%.

Кроме того, удельный вес чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 10,2%.

Отметим, что показатели госсектора за первый квартал оказались ниже девятимесячного показателя 2019 года на 0,4%.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина сделает заказ у США на военные катера в сумму свыше полумиллиона долларов.


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