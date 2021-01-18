Импорт электроэнергии позволяет Украине избежать блекаута на пике зимних холодов – данные Минэнерго

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Станислав Молчанов
Согласно утвержденному Минэнерго графику,
складские запасы угля на по состоянию на середину января у ТЭС и ТЭЦ должны составлять
1,079 млн т., по факту имеется на 338 тыс. т. меньше.
Без импорта электроэнергии Украина может не дотянуть до конца зимы без отключений электричества. Фото: soloway.org.ua
Стабильность объединенной энергосистемы Украины
в на пике зимних холодов обеспечивает импорт электроэнергии. Тепловая генерация
не поддерживает запасы угля на необходимом уровне. Об этом свидетельствуют
данные Минэнерго.
Большая часть украинской тепловой генерации
находится в управлении частного энергомонополиста, который и должен
поддерживать складские запасы угля на уровне, определенном Минэнерго. Вместе с тем
Минэнерго отдает явное предпочтение тепловой генерации при
прогнозировании работы объединенной энергосистемы Украины. Уже в нынешнем отопительном сезоне доля ТЭЦ и
ТЭС неоднократно превышала долю АЭС в
общем объеме производства электроэнергии за сутки.
В таких условиях риски остановки угольных
энергоблоков и дефицита мощностей в объединенной энергосистеме угрожающе растут.
Альтернативой импорта электроэнергии станет возвращение веерных отключений от
энергоснабжения целых областей – как это практиковалось в 1990-е гг.
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