Импорт электроэнергии позволяет Украине избежать блекаута на пике зимних холодов – данные Минэнерго

Согласно утвержденному Минэнерго графику, складские запасы угля на по состоянию на середину января у ТЭС и ТЭЦ должны составлять 1,079 млн т., по факту имеется на 338 тыс. т. меньше.

Без импорта электроэнергии Украина может не дотянуть до конца зимы без отключений электричества. Фото: soloway.org.ua

Стабильность объединенной энергосистемы Украины в на пике зимних холодов обеспечивает импорт электроэнергии. Тепловая генерация не поддерживает запасы угля на необходимом уровне. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.

Большая часть украинской тепловой генерации находится в управлении частного энергомонополиста, который и должен поддерживать складские запасы угля на уровне, определенном Минэнерго. Вместе с тем Минэнерго отдает явное предпочтение тепловой генерации при прогнозировании работы объединенной энергосистемы Украины. Уже в нынешнем отопительном сезоне доля ТЭЦ и ТЭС неоднократно превышала долю АЭС в общем объеме производства электроэнергии за сутки.

В таких условиях риски остановки угольных энергоблоков и дефицита мощностей в объединенной энергосистеме угрожающе растут. Альтернативой импорта электроэнергии станет возвращение веерных отключений от энергоснабжения целых областей – как это практиковалось в 1990-е гг.

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