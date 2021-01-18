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Главная Новости Бизнес госсектор Импорт электроэнергии позволяет Украине избежать блекаута на пике зимних холодов – данные Минэнерго
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Импорт электроэнергии позволяет Украине избежать блекаута на пике зимних холодов – данные Минэнерго

Если не обратиться к импортированию электроэнергии, в Украине снова могут начаться плановые отключения электричества, как это было в 90-х

сегодня, 16:58
Автор:

Станислав Молчанов

Согласно утвержденному Минэнерго графику, складские запасы угля на по состоянию на середину января у ТЭС и ТЭЦ должны составлять 1,079 млн т., по факту имеется на 338 тыс. т. меньше.

Импорт электроэнергии позволяет Украине избежать блекаута на пике зимних холодов – данные Минэнерго

Без импорта электроэнергии Украина может не дотянуть до конца зимы без отключений электричества. Фото: soloway.org.ua

Стабильность объединенной энергосистемы Украины в на пике зимних холодов обеспечивает импорт электроэнергии. Тепловая генерация не поддерживает запасы угля на необходимом уровне. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.

Большая часть украинской тепловой генерации находится в управлении частного энергомонополиста, который и должен поддерживать складские запасы угля на уровне, определенном Минэнерго.  Вместе с тем  Минэнерго отдает явное предпочтение тепловой генерации при прогнозировании работы объединенной энергосистемы Украины.  Уже в нынешнем отопительном сезоне доля ТЭЦ и ТЭС неоднократно  превышала долю АЭС в общем объеме производства электроэнергии за сутки.

В таких условиях риски остановки угольных энергоблоков и дефицита мощностей в объединенной энергосистеме угрожающе растут. Альтернативой импорта электроэнергии станет возвращение веерных отключений от энергоснабжения целых областей – как это практиковалось в 1990-е гг.


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