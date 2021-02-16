К каким проблемам приведет использование российской электроэнергии Украиной

Импорт российских ресурсов может негативно повлиять на Украину. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина 24".

Импорт российской электроэнергии: в чем угроза для Украины. Фото: ua.news

Прежде всего Людмила сообщила, что потребление российской электроэнергии может привести к трем глобальным проблемам: банкротству электростанций, кризису в угольной промышленности, уничтожению перспектив страны интегрироваться в европейскую энергетическую сеть.

"Ситуация настолько критическая, что она угрожает не только остановкой и банкротством ТЭС, что мы сегодня наблюдаем, но и банкротством "Энергоатома". Потому что объем импорта, который сегодня поступает в нашу страну, уже замещает два блока Ровенской АЭС, и он не сокращается на сегодня", — сообщила Людмила Буймистер.

По словам эксперта импорт ресурса из России повлечет не только упадок энергетической системы, но и создаст угрозу национальной безопасности.

Людмила Буймистер подчеркивает, чтобы перейти на европейскую энергетическую сеть, Украине нужно проработать на самообеспечении. Упадок украинской системы заключается в том, что средства платятся не отечественные шахтерам и энергетикам, а белорусским и российским АЭС.

Кроме того, по словам народного депутата, ситуация с поставками российской электроэнергии сделана искусственно. Женщина заявляет, что в Украине достаточно ресурсов чтобы полностью обеспечить ими своих граждан и предприятия.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, почему наша страна вынуждена покупать электроэнергию в Российской Федерации. Его объяснения смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Юрий Витренко рассказал, когда Украина сможет отказаться от российской электроэнергии. Детали читайте здесь.

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