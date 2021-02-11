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Когда Украина сможет отказаться от российской электроэнергии

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что полный отказ от российской электроэнергии возможен в 2023 году

сегодня, 17:15
Автор:

Кириєнко Анна

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией сообщил, что импорт электроэнергии из Беларуси и России является вынужденной мерой. Это осуществляется чтобы стабилизировать работу энергосистемы Украины.

Когда Украина сможет отказаться от российской электроэнергии

Сможет ли Украина отказаться от российской электроэнергии - Витренко. Фото: delo.ua

Однако Юрий Витренко отметил, что в ближайшем будущем Украина все же сможет отказаться от электроэнергии, импортируемой преимущественно из страны-агрессора. Произойдет это в 2023-м году после интеграции в энергосистему ЕС.

"Я стратегически поддерживаю импорт из России и Беларуси. Вопрос в том, чтобы реализовывать такие стратегические важные инициативы, нужно к этому готовиться. Когда, например, летом нормально не проводятся ремонты, когда нет нормальной системы обеспечения нужного количества угля на складах, то мы входим зимой в ситуацию, когда нам нужна аварийная помощь из Беларуси, иначе будет дефицит в энергосистеме ", — подчеркнул и.о. министра энергетики.

Юрий Витренко сообщил, что энергосистема Европы — единственный выход избавиться ресурсной зависимости от России.

Напомним, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получает многомиллионные зарплаты и премии, не выполняя при этом ключевых показателей эффективности (KPI), установленных в его контракте. Сколько получает руководитель и почему на это не обращают внимания, рассказываем в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в 2021-м году кошельки украинцев снова "почувствуют" на себе повышение коммунальных тарифов. В частности, вырастут цены на газ и электроэнергию. Соответствующий прогноз сделали в Министерстве экономического развития и торговли Украины. Подробности читайте здесь.


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Источник: https://www.unian.ua/economics/energetics/import-elektroenergiji-z-bilorusi-ta-rosiji-ye-vimushenim-novini-sogodni-11318132.html?_gl=1*mmbm3m*_ga*MzIzOTgyMDA0LjE2MDMyNzI4NDY.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYxMzA4OTczMS4xLjEuMTYxMzA4OTgyNi4yOA..*_ga_DENC12J6P3*MTYxMzA4O
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