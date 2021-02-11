Когда Украина сможет отказаться от российской электроэнергии

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Кириєнко Анна
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией сообщил, что импорт электроэнергии из Беларуси и России является вынужденной мерой. Это осуществляется чтобы стабилизировать работу энергосистемы Украины.
Сможет ли Украина отказаться от российской электроэнергии - Витренко. Фото: delo.ua
Однако Юрий Витренко отметил, что в ближайшем будущем Украина все же сможет отказаться от электроэнергии, импортируемой преимущественно из страны-агрессора. Произойдет это в 2023-м году после интеграции в энергосистему ЕС.
Юрий Витренко сообщил, что энергосистема Европы — единственный выход избавиться ресурсной зависимости от России.
Напомним, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получает многомиллионные зарплаты и премии, не выполняя при этом ключевых показателей эффективности (KPI), установленных в его контракте. Сколько получает руководитель и почему на это не обращают внимания, рассказываем в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что в 2021-м году кошельки украинцев снова "почувствуют" на себе повышение коммунальных тарифов. В частности, вырастут цены на газ и электроэнергию. Соответствующий прогноз сделали в Министерстве экономического развития и торговли Украины. Подробности читайте здесь.
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