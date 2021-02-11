Когда Украина сможет отказаться от российской электроэнергии

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией сообщил, что импорт электроэнергии из Беларуси и России является вынужденной мерой. Это осуществляется чтобы стабилизировать работу энергосистемы Украины.

Сможет ли Украина отказаться от российской электроэнергии - Витренко. Фото: delo.ua

Однако Юрий Витренко отметил, что в ближайшем будущем Украина все же сможет отказаться от электроэнергии, импортируемой преимущественно из страны-агрессора. Произойдет это в 2023-м году после интеграции в энергосистему ЕС.

"Я стратегически поддерживаю импорт из России и Беларуси. Вопрос в том, чтобы реализовывать такие стратегические важные инициативы, нужно к этому готовиться. Когда, например, летом нормально не проводятся ремонты, когда нет нормальной системы обеспечения нужного количества угля на складах, то мы входим зимой в ситуацию, когда нам нужна аварийная помощь из Беларуси, иначе будет дефицит в энергосистеме ", — подчеркнул и.о. министра энергетики.

Юрий Витренко сообщил, что энергосистема Европы — единственный выход избавиться ресурсной зависимости от России.

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