Разрешения, которые сейчас предоставляет Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, касаются, прежде всего, отелей. В соответствии с критериями помещения и так далее. Теперь многое зависит непосредственно от операторов. Одной из проблем претендентов на лицензию на казино (не онлайн, а наземного) было то, что нужно доказать происхождение средств.

Кто тормозит развитие рынка азартных игр Украины - мнение эксперта - фото из открытых источников

У многих претендентов на лицензии с этим возникли проблемы. Финальное решение Комиссии по тому, когда выдавать решение о лицензии на наземное казино, в основном зависит непосредственно от оператора — как он подготовил свои документы, насколько сможет доказать происхождение финансовых средств. Таким мнением с порталом "Комментарии" поделился глава Гемблинг Ассоциации Украины (игорная индустрия) Антон Кучухидзе.

Эксперт также рассказал, какие, по его мнению, продвижения наблюдаются в развитии игорного бизнеса, а также, что может этому развитию мешать.

Специалист считает, что комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в Украине работает, а план за февраля выполнен — более 70 млн гривен поступило в государственный бюджет от азартных игр. Однако, считает Антон Качухидзе, проблемой является, что депутаты так "гениально" наголосовали этот закон, что убрали переходной период, в рамках которого можно было бы решить все технические вопросы и привести нормативно-правовую базу к условиям и требованиям данного закона. Всё приходится писать буквально "на коленях", оперативно, что создает определенные неудобства.

"Палки в колеса периодически ставит Минфин, группа лоббистов-лотерейщиков и, конечно, теневой сегмент, который сегодня преследуют. Есть проблема, что не всех закрыли. Но такого беспредела, который существовал до конца 2019 года, больше нет, — говорит эксперт и продолжает, — рынок двигается вперед, развивается, открывается. Есть некие проблемные моменты, но они не критические. Пошли первые лицензии, первые деньги. Можно поздравить страны, регулятора, общество, бизнес".

Ранее "Комментарии" рассказывали, что среди "слуг народа" обнаружили лоббиста.





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