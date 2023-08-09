Министр финансов объяснил отношение Запада к коррупции в Украине

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что международные партнеры относятся к коррупции в Украине "с пониманием" и готовы принять, что в стране "может быть коррупция". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Марченко для издания "Радио Свобода".

Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото из открытых источников

Сергей Марченко объясняет, что периодически появляющиеся в Украине коррупционные скандалы не добавляют положительного имиджа, однако это процесс очищения власти от коррупции. По словам министра, работа НАБУ, НАПК, общественных организаций и других служб дают свой эффект, однако с определенным опозданием.

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"Партнеры это тоже понимают. Они готовы принять, что у нас может быть коррупция", — заявил Сергей Марченко.

Марченко объясняет, что новые коррупционные скандалы будут увеличивать количество проверок от финансовых партнеров Украины.

"Они говорят: смотрите, у вас есть кейс коррупционный. Это значит следующее, что вы будете отчитываться вдвое больше, это значит, что аудиторы приедут вдвое чаще", – сказал Сергей Марченко.

Министр финансов также подчеркнул, что, по его мнению, в Украине сегодня самый низкий уровень коррупции и любые подобные действия "полностью под общественным мониторингом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны НАТО, ЕС настойчиво предлагают Украине бороться с коррупцией путем внедрения европейских институтов, практик и механизмов, но сами в этом не очень добились успеха.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ дошли до второй линии обороны россиян. Экскомандир "Айдара" Евгений Дикий назвал направление, где больше всего продвинулись украинцы.