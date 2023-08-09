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Министр финансов объяснил отношение Запада к коррупции в Украине

По словам министра финансов Украины, международные партнеры готовы принять коррупцию в Украине.

сегодня, 11:01
Автор:
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Slava Kot
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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что международные партнеры относятся к коррупции в Украине "с пониманием" и готовы принять, что в стране "может быть коррупция". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Марченко для издания "Радио Свобода".

Министр финансов объяснил отношение Запада к коррупции в Украине

Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото из открытых источников

Сергей Марченко объясняет, что периодически появляющиеся в Украине коррупционные скандалы не добавляют положительного имиджа, однако это процесс очищения власти от коррупции. По словам министра, работа НАБУ, НАПК, общественных организаций и других служб дают свой эффект, однако с определенным опозданием.


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"Партнеры это тоже понимают. Они готовы принять, что у нас может быть коррупция", — заявил Сергей Марченко.

Марченко объясняет, что новые коррупционные скандалы будут увеличивать количество проверок от финансовых партнеров Украины.

"Они говорят: смотрите, у вас есть кейс коррупционный. Это значит следующее, что вы будете отчитываться вдвое больше, это значит, что аудиторы приедут вдвое чаще", – сказал Сергей Марченко.

Министр финансов также подчеркнул, что, по его мнению, в Украине сегодня самый низкий уровень коррупции и любые подобные действия "полностью под общественным мониторингом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны НАТО, ЕС настойчиво предлагают Украине бороться с коррупцией путем внедрения европейских институтов, практик и механизмов, но сами в этом не очень добились успеха.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ дошли до второй линии обороны россиян. Экскомандир "Айдара" Евгений Дикий назвал направление, где больше всего продвинулись украинцы.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-marchenko-korupcija-reakcija-partneriv/32539275.html
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