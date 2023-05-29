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На сколько повысят минимальную зарплату в Украине: предложения Минэкономики

Министерство экономики Украины озвучило предложение о повышении минимальной зарплаты для украинцев в 2024 году.

сегодня, 13:15
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Автор:

Slava Kot

25 мая прошла встреча между представителями Министерства экономики и профсоюзами Украины, где были озвучены предложения по увеличению минимальной заработной платы на 2024 год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Федерацию профессиональных союзов Украины.

На сколько повысят минимальную зарплату в Украине: предложения Минэкономики

Министерство экономики намерено повысить минимальную зарплату. Фото из открытых источников

Согласно статье 10 Закона Украины "Об оплате труда" между Минэкономики и представителями профсоюзов Украины прошло обсуждение минимальной зарплаты в Украине.


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Заместитель министра экономики Татьяна Бережная озвучила позицию Минэкономики по минимальной зарплате, которая должна составить 7651 гривну. Такая сумма почти на тысячу гривен выше, чем сегодня – 6700 гривен. Также Минсоцполитики обнародовали информацию о фактическом прожиточном минимуме по состоянию на апрель 2023 года, который составил 7782 гривны.

Таким образом, лидеры украинских профсоюзов считают, что минимальная зарплата в Украине по состоянию на 2024 год должна быть на уровне 9435 гривен. Такую сумму они объясняют тем, что нужно учесть сложную экономическую ситуацию в стране, происходящую из-за российского вторжения, а также предоставить работникам возможность поддерживать их реальную покупательную способность. Другими аргументами в пользу повышения минимального уровня зарплаты на 2735 гривен профсоюзы указывают, что такие действия будут способствовать возвращению людей на украинский рынок труда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по минимальной зарплате: на каком месте Украина в 2023 году.

Также "Комментарии" писали о том, сколько денег в Украине зарабатывают церкви, ведь религиозные организации обычно скрывают свои доходы или избегают отчёта перед налоговой.




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Источник: https://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialnij-zakhist/24479-perehovory-z-vyznachennia-rozmiru-minimalnoi-zarobitnoi-platy-na-2024-rik-rozpochato.html
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