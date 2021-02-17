Первый пошел: в Украине началась большая распродажа тюрем - цена и фото

Министр юстиции Денис малюська объявил начало большой распродажи тюрем и выставил первый лот. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Государственный аукцион: в Украине началась распродажа тюрем. Фото: openbusiness.ru

Первым объектом, который будет открывать "тюремную распродажу" стал исправительный центр в поселке Коцюбинское. Локация находится в двух километрах от Киева.

Тюрьма имеет интересную историю. Во времена Советского Союза там была внедрена огненная сушка, организована резьба по костям. Заключенные работали на картонажном производстве и деревообработке. В цехах учреждения производились тара для обувной и кондитерской фабрик, шкафы, табуреты, мебель для столовых. Работал и зеркальный цех. Его продукции был присвоен высший сорт.

Стартовая цена небольшой тюрьмы — 220 миллиона гривен. Посмотреть о ней детали и побороться за лот можно на сайте Privatization.gov.ua.





Денис Малюська напомнил, что 70 процентов поступлений от продажи пойдут на развитие новой тюремной инфраструктуры. Другие средства (30 процентов) пополнят государственный бюджет.

Кроме того, министр юстиции предупреждает, что впереди еще много интересных лотов.

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