Почему Украине, вероятно, придется закрывать угольные шахты — Симмонс

Об изменениях климатических условий ученые, политики и общественные деятели говорят уже не один год. Эта тема касается не только мира в целом, то и каждой из стран, т.е. и Украины в том числе. По словам британского посла в Украине Мелинды Симмонс, наша страна является одной из наиболее подверженных климатическим изменениям.



Мелинда Симмонс объяснила, почему Украина может начать закрывать шахты. Фото: РБК-Украина

Такую информацию сообщает Цензор.Нет, ссылаясь на новостную службу BBC Украина.

Как утверждает Симмонс, показатели средней температуры воздуха на территории Украины повышаются едва ли не быстрее большинства других мировых государств. Подобные же изменения, по словам дипломата, игнорируют даже сами украинцы.

Посол Великобритании считает, что подобные изменения нельзя игнорировать, а, значит, политикам и ученым следует объединиться для улучшения общей картины. Именно поэтому украинцев ждет не одно "болезненное" преобразование на климатическом пути.

Одно из них — это закрытие некоторых угольных шахт, дабы общий объем добычи ископаемых был сокращен.

При этом Мелинда Симмонс понимает, что на подобный шаг в нашей стране будет очень сложно решиться, ведь многие украинские регионы зависимы именно от этой части промышленности. По словам дипломата, Украине следует начать обращать внимание на природную, "зеленую" энергетику, которая способна поддерживать экономику не хуже, чем добыча угля.

"Но если подходить к этому только как к экономическому или политическому вопросу, это вызовет проблемы, потому что громады на местах почувствуют, что их лишают средств к жизни", — отметила посол, напомнив, что Великобритания также прошла через момент с закрытием шахт.

Вместе с этим Симмонс отмечает, что на ошибках английских государственников Украина может поучиться, дабы добиться необходимого прогресса.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как с незаконной добычей угля в оккупированном Донбассе может быть связан экс-президент Украины Петр Порошенко. Подробности — в нашем материале.

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