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Распродажа ПриватБанком долгов физических лиц остановлена в судебном порядке

В октябре ПриватБанк продал кредиты граждан Украины на сумму 750 млн. грн. за 2,4 %, что составило 18 млн

сегодня, 16:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Суд удовлетворил заявление Гражданского объединения "Инвалидов Каритас" и запретил ПриватБанку и компании ООО "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн" осуществлять действия связанные с продажей портфеля запланированные на 28 декабря 2021 года на американской торговой площадке. Об этом сообщает издание РБК-Украина. 

Распродажа ПриватБанком долгов физических лиц остановлена в судебном порядке

Суд. Фото из открытых источников

25 октября 2021 года ПриватБанк продал кредиты граждан Украины на сумму 750 млн. грн. за 2,4 %, что составило 18 млн. Продажа портфеля прошла как и назначение Председателя Правление банка в закрытом режиме, не публично.

Покупателем стала ООО "Финансовая компания управления активами", которая как новый кредитор рассылает письма с требованием погасить 60 % долга. То есть купили за 2.4% планируют получить 60%.

Прекращение продажи ПриватБанком за бесценок кредитов сможет существенно повысить его прибыль и сохранить репутацию государственному банку. 

Распродажа ПриватБанком долгов физических лиц остановлена в судебном порядке - фото 2
Распродажа ПриватБанком долгов физических лиц остановлена в судебном порядке - фото 3
Распродажа ПриватБанком долгов физических лиц остановлена в судебном порядке - фото 4
Распродажа ПриватБанком долгов физических лиц остановлена в судебном порядке - фото 5


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sud-ostanovil-rasprodazhu-privatbankom-dolgov-1640350782.html
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