Распродажа ПриватБанком долгов физических лиц остановлена в судебном порядке

Суд удовлетворил заявление Гражданского объединения "Инвалидов Каритас" и запретил ПриватБанку и компании ООО "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн" осуществлять действия связанные с продажей портфеля запланированные на 28 декабря 2021 года на американской торговой площадке. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Суд. Фото из открытых источников

25 октября 2021 года ПриватБанк продал кредиты граждан Украины на сумму 750 млн. грн. за 2,4 %, что составило 18 млн. Продажа портфеля прошла как и назначение Председателя Правление банка в закрытом режиме, не публично.

Покупателем стала ООО "Финансовая компания управления активами", которая как новый кредитор рассылает письма с требованием погасить 60 % долга. То есть купили за 2.4% планируют получить 60%.

Прекращение продажи ПриватБанком за бесценок кредитов сможет существенно повысить его прибыль и сохранить репутацию государственному банку.

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