Стратегия энергетической безопасности Украины: преимущества и недостатки

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 августа, утвердил Стратегию энергетической безопасности (СЭБ) Украины.



Электроэнергия - фото из открытых источников

Что это значит для нашей страны и сможет ли действительно отразиться на энергобезопасности государства, порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

Нам нужен закон о системе нормативных документов, определяющих направление развития страны

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский считает, что такой документ, безусловно, нужен. Но есть ряд вопросов.

"А какая в государстве должна быть система нормативных стратегических документов? Как они должны ранжироваться по срокам, меняться, дополняться, корректироваться? Нам нужен закон о системе нормативных документов, определяющих направление развития страны. Должна быть логичная система. А то у нас разрабатывается энергетическая стратегия до 2050 года. Есть стратегия энергетической безопасности. Может появиться что-то еще. Так не делается, если мы говорим о системе государственных документов, – поясняет Леонид Униговский. – Нужна стройная система, чтобы все знали, какие органы данные документы разрабатывают, корректируют, принимают. И система должна охватывать практически все стороны жизни государства. Насколько я знаю, попытки создать такой общий документ были, но дальше попыток дело не пошло".

Эксперт обращает внимание на еще один важный момент: документов мы разрабатываем много, а вот с их реализацией – проблема.

"Очень важно, чтобы был документ действительно развития: план реализации, контроль и механизм корректирования и внесения изменений в эту стратеги по ходу ее реализации", – резюмирует Леонид Униговский.

Принятие СЭБ – это значительный шаг вперед

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению, профессор Геннадий Рябцев подчеркивает, что СЭБ – рамочный документ, который должен был быть утвержден еще в апреле нынешнего года. Однако чехарда с руководством Минэнерго не позволила сделать это вовремя.

Данный документ, по его словам, является одним из нормативно-правовых актов, которые должен подготовить Кабмин для реализации Стратегии нацбезопасности Украины.

В СЭБ, отмечает Геннадий Рябцев, впервые сформулированы угрозы энергобезопасности. Их около трех десятков, в том числе:

– деградация технического состояния систем энергообеспечения;

– блокирование поставок в Украину энергоресурсов и технологий;

– кибератаки, теракты и другие физические угрозы;

– отсутствие энергетических резервов;

– низкая энергоэффективность в национальной экономике.

Также описаны основные пути нейтрализации этих угроз, распределена ответственность между органами государственной власти и определен порядок действий в случае реализации какой-либо из угроз.

"В соответствии со Стратегией, Кабмин обязан формировать реестр угроз нацбезопасности, отслеживать ее уровень и предпринимать действия для предотвращения кризисных ситуаций в энергетике. Принятие СЭБ – это значительный шаг вперед, поскольку до сих пор правительство в основном лишь реагировало на уже возникшие проблемы, – подчеркивает Геннадий Рябцев. – Теперь дело за "малым" – реализацией и выполнением тех задач, которые поставлены в документе".

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