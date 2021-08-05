Стратегия энергетической безопасности Украины: преимущества и недостатки

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Елизавета Черных
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 августа, утвердил Стратегию энергетической безопасности (СЭБ) Украины.
Электроэнергия - фото из открытых источников
Что это значит для нашей страны и сможет ли действительно отразиться на энергобезопасности государства, порталу "Комментарии" рассказали эксперты.
Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский считает, что такой документ, безусловно, нужен. Но есть ряд вопросов.
Эксперт обращает внимание на еще один важный момент: документов мы разрабатываем много, а вот с их реализацией – проблема.
"Очень важно, чтобы был документ действительно развития: план реализации, контроль и механизм корректирования и внесения изменений в эту стратеги по ходу ее реализации", – резюмирует Леонид Униговский.
Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению, профессор Геннадий Рябцев подчеркивает, что СЭБ – рамочный документ, который должен был быть утвержден еще в апреле нынешнего года. Однако чехарда с руководством Минэнерго не позволила сделать это вовремя.
Данный документ, по его словам, является одним из нормативно-правовых актов, которые должен подготовить Кабмин для реализации Стратегии нацбезопасности Украины.
В СЭБ, отмечает Геннадий Рябцев, впервые сформулированы угрозы энергобезопасности. Их около трех десятков, в том числе:
– деградация технического состояния систем энергообеспечения;
– блокирование поставок в Украину энергоресурсов и технологий;
– кибератаки, теракты и другие физические угрозы;
– отсутствие энергетических резервов;
– низкая энергоэффективность в национальной экономике.
Также описаны основные пути нейтрализации этих угроз, распределена ответственность между органами государственной власти и определен порядок действий в случае реализации какой-либо из угроз.
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