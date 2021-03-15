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Главная Новости Бизнес госсектор Украине необходимо пересмотреть сотрудничество с МВФ, - Игорь Палица
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Украине необходимо пересмотреть сотрудничество с МВФ, - Игорь Палица

Народный депутат предлагает пересмотреть действующую стратегию управления государственным долгом

сегодня, 14:07
Автор:

Станислав Молчанов

Украине необходимо кардинально пересмотреть стратегию работы с Международным валютным фондом, при которой правительство наращивает государственный долг на условиях, невыгодных для экономики и граждан. Об этом написал в своем блоге на Корреспондент.Нет лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ", народный депутат Игорь Палица.

Украине необходимо пересмотреть сотрудничество с МВФ, - Игорь Палица

Игорь Палица - фото из открытых источников

"Напомню, по действующему Меморандуму Украина взяла на себя обязательства не вводить никаких экономических стимулов в виде налоговых льгот, никоим образом не ограничивать тарифы на коммунальные услуги, а также отказаться от любых шагов в направлении улучшения условий пенсионного обеспечения граждан. Нельзя допустить, чтобы новый Меморандум, который сейчас готовится, содержал такие же или еще более антиукраинские социально-экономические требования, что и предыдущий. Для этого наша депутатская группа "Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" в Верховной Раде предлагает закрепить на законодательном уровне право парламента на ратификацию любых договоренностей с международными финансовыми организациями, а также ввести "красные линии" в переговорах правительства с МВФ. В частности, исключить вмешательство во внутренние дела Украины — экономику, пенсионное обеспечение, тарифную политику и т.д.", — написал Игорь Палица.

Для этого народный депутат предлагает пересмотреть действующую стратегию управления государственным долгом, которую Кабинет Министров утвердил в 2019 году до пандемии коронавируса.

Как сообщается в материале, по состоянию на 1 января 2021 государственный долг Украины составил $ 90,3 миллиардов долларов (2.551,9 млрд грн). Это самый высокий показатель за последние десять лет.



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