Украине необходимо пересмотреть сотрудничество с МВФ, - Игорь Палица

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Станислав Молчанов
Украине необходимо кардинально пересмотреть стратегию работы с Международным валютным фондом, при которой правительство наращивает государственный долг на условиях, невыгодных для экономики и граждан. Об этом написал в своем блоге на Корреспондент.Нет лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ", народный депутат Игорь Палица.
Игорь Палица - фото из открытых источников
Для этого народный депутат предлагает пересмотреть действующую стратегию управления государственным долгом, которую Кабинет Министров утвердил в 2019 году до пандемии коронавируса.
Как сообщается в материале, по состоянию на 1 января 2021 государственный долг Украины составил $ 90,3 миллиардов долларов (2.551,9 млрд грн). Это самый высокий показатель за последние десять лет.
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