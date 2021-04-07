Украинская полиция закупит 100 новеньких автомобилей на 56,5 миллионов гривен

Национальная полиция Украина закупила 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster на 56,5 миллионов гривен. Данную информацию сообщило информационное агентство Иnterfax-Украина.

Нацполиция закупит новые автомобили: какие машины войдут в автопарк. Фото: itc.ua

Текст документа обнародован на сайте ProZorro. Соглашение было заключено с ООО "Спец-Ком-Сервис". Одна такая машина стоит 565 000 гривен. Кроме того, Нацполиция планирует и в дальнейшем пополнять автопарк.

По данным ProZorro, украинская полиция планирует закупить большое количество легковушек. Среди них:

— 70 седанов, которые стоят около 38,2 миллиона гривен;

— 300 кроссоверов стоимостью 168,5 миллиона гривен;

— 50 машин для перевозки девяти взятых под стражу граждан, стоимостью 92,5 миллиона гривен;

— 10 автомобилей спецназначения для перевозки трех взятых под стражу лиц, которые стоят 10,4 миллиона гривен;

— 5 пикапов повышенной проходимости, которые были оценены в 4,4 миллиона гривен;

— 7 легковушек типа универсал, которые стоят 3,8 миллиона гривен;

— 8 грузопассажирских мини фургонов, стоимость которых составляет 15,6 миллиона гривен.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов составили 200 073 админпостановлений за отсутствие масок или респираторов с начала усиления карантина в Украине. За прошедшую неделю было составлено 11044 админпостановлений. Какие еще нарушения зафиксированы за период карантина в некоторых областях, читайте в нашем материале.

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