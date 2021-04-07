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Украинская полиция закупит 100 новеньких автомобилей на 56,5 миллионов гривен

Национальная полиция планирует закупить большое количество автомобилей

сегодня, 09:40
Автор:

Кириєнко Анна

Национальная полиция Украина закупила 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster на  56,5 миллионов гривен. Данную информацию сообщило информационное агентство Иnterfax-Украина.

Украинская полиция закупит 100 новеньких автомобилей на 56,5 миллионов гривен

Нацполиция закупит новые автомобили: какие машины войдут в автопарк. Фото: itc.ua

Текст документа обнародован на сайте ProZorro. Соглашение было заключено с ООО "Спец-Ком-Сервис". Одна такая машина стоит 565 000 гривен. Кроме того, Нацполиция планирует и в дальнейшем пополнять автопарк.

По данным ProZorro, украинская полиция планирует закупить большое количество легковушек. Среди них:

— 70 седанов, которые стоят около 38,2 миллиона гривен;

— 300 кроссоверов стоимостью 168,5 миллиона гривен;

— 50 машин для перевозки девяти взятых под стражу граждан, стоимостью 92,5 миллиона гривен;

— 10 автомобилей спецназначения для перевозки трех взятых под стражу лиц, которые стоят 10,4 миллиона гривен;

— 5 пикапов повышенной проходимости, которые были оценены в 4,4 миллиона гривен;

— 7 легковушек типа универсал, которые стоят 3,8 миллиона гривен;

— 8 грузопассажирских мини фургонов, стоимость которых составляет 15,6 миллиона гривен.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов составили 200 073 админпостановлений за отсутствие масок или респираторов с начала усиления карантина в Украине. За прошедшую неделю было составлено 11044 админпостановлений. Какие еще нарушения зафиксированы за период карантина в некоторых областях, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что во Франции полиция проводила спецоперацию по изъятию крупной партии наркотиков. Представители парижской полиции задержали подозреваемых и изъяли пакеты с розовым порошком и гранулами, похожими на экстази. Однако "наркотики" оказались сладостями. Детали курьеза читайте здесь.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/735503.html
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