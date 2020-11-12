Украинские леса страдают от устаревшего законодательства - эксперт

В Украине масса проблем в сфере лесного хозяйства. Об этом сообщил эксперт лесного направления Украинской природоохранной группы Егор Грынык. Прежде всего, среди ключевых проблем — незаконная вырубка лесов, неправильное их восстановление, устаревшее законодательство и коррупция. Об этом эксперт рассказал в эфире 24 канала.



Фото: Агрополет

Также, Егор Грынык успокоил зрителей, развеяв мифы о сокращении зеленых территорий Украины. Да, Украина теряет леса, но не в таких масштабах, как это описывают. Площадь лесов остается стабильной с момента независимости Украины и занимает около 16% территории страны.

Эксперт сообщает, что работникам лесной сферы нужно изменить подход на более современный. В Украине большая часть лесов искусственного происхождения. Чаще всего в искусственных лесах высаживается только один вид деревьев. А экосистема с одним видом деревьев не может противостоять определенным внешним факторам, поэтому и гибнет.

Грынык обращает внимание на устаревшее лесное законодательство. Оно до сих пор позволяет осуществлять массовую вырубку деревьев, которая приводит к страшным последствиям. Кроме того, старое законодательство не указывает, как охранять редкие виды животных или растений в лесах.

Также, сайт "Комментарии" напоминает, как надо действовать, если заблудился в лесу.





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