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В Украине введен мораторий на проверки бизнеса – Зеленский

Президент Украины впервые провел заседание обновленного состава СНБО

21 июля 2025, 20:46
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Недилько Ксения

Сегодня состоялось первое заседание обновленного состава СНБО. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который сообщил о ряде решений, которые уже были приняты.

В Украине введен мораторий на проверки бизнеса – Зеленский

В Украине введен мораторий на проверки бизнеса – Зеленский

"Начинаем с аспектов внутренней безопасности – безопасности экономической. Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины. Должны ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию наших совместных с партнерами проектов. В частности, это касается локализации производств в Украине", – отметил президент.

По словам главы государства, решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

"Мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений для экономической безопасности и анализа соответствующей практики.

Все, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время перестановки Кабмина Рустем Умеров был уволен с должности министра обороны и назначен президентом Украины Владимиром Зеленским, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Народный депутат Роман Костенко считает причиной такого решения возможность Умерова вести переговоры с Россией.



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