Витренко не сможет стать министром энергетики из-за конфликта интересов с Нафтогазом, - эксперт

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский поделился мнением по поводу рассматриваемой кандидатуры на должность министра энергетики. По словам эксперта, возможное назначение на эту должность Юрия Витренка будет свидетельствовать о кадровом кризисе власти.

ФОТО: Из открытых источников

"Ходят слухи о назначении пана Витренко на позицию министра энергетики. Кадровый кризис власти очевиден. Министр с конфликтом интересов на 20 млн долларов. Зато борьба с коррупцией достигла невероятных высот. Это Украина, детка", — написал в Facebook Землянский.

Ранее украинские СМИ сообщали о возможном назначении бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко министром энергетики. Было известно, что Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием к убыточной компании выплатить ему 94 млн гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Вместе с тем именно он рассматривается как один из кандидатов на должность министра энергетики.

Впрочем, по мнению экспертов, убыточной компания стала именно во время работы самого Юрия Витренко. По официальным данным, за девять месяцев 2020-го убыток составил 600 млн долларов.

Топ-менеджерам "Нафтогаза", которые привели национальную компанию к многомиллиардным убыткам, прописали в контрактах выплату премий в размере 1% от 2,9 млрд долларов – суммы выигрыша в споре с "Газпромом".

Часть этой суммы выплатили Юрию Витренко, однако "Нафтогаз" просрочил шесть квартальных платежей. Они и составили около 3,9 млн долларов или 94 млн гривен по курсу на момент подачи иска.

К слову, Юрий Витренко был уволен из "Нафтогаза" в июле 2020 года.













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