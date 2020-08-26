Джефф Безос стал первым человеком в истории, состояние которого превысило 200 млрд долларов

Самый богатый человек в мире, Джефф Безос, обновил собственный рекорд. В среду его состояние выросло на 4,9 млрд долл. и достигло 200 млрд долл. Этих показателей удалось достичь благодаря росту акций Amazon на 2%. Об этом пишет Forbes.



По состоянию вечер среды состояние основателя и генерального директора Amazon составило 204,6 млрд долларов. В то же время, состояние Билла Гейтса, который занимает вторую позицию в рейтинге самых богатых людей в мире, почти на 90 млрд долларов меньше и составляет 116,1 млрд долларов.

Даже с поправкой на инфляцию Forbes считает, что состояние Безоса является самым большим, которое удавалось накопить когда-либо.

Подпитываемые изменением потребительских привычек в результате пандемии коронавируса, акции Amazon выросли почти на 80% с начала года, а состояние Безоса, которое на 1 января составляло примерно 115 млрд долл., рекордно взлетело. Примерно 11% акций Безоса в Amazon составляют более 90% его состояния. Он также владеет газетой Washington Post, аэрокосмической компанией Blue Origin и другими частными инвестициями.

Безос был бы еще богаче, если бы в прошлом году не развелся с супругой Маккензи. Развод четы Безосов стал самым дорогим в истории. Когда Джефф Безос расстался с бывшей женой, Маккензи Скотт, в июле прошлого года, он согласился отдать ей 25% своего пакета акций Amazon, который сейчас стоит 63 млрд долл. Даже после того, как в начале этого года Скотт пожертвовала 1,7 млрд долл на благотворительные цели, она сейчас является 14-й в рейтинге самых богатых людей в мире и второй по богатству женщиной после наследницы L'Oréal Франсуазы Беттенкур Мейерс.

Ранее "Комментарии" писали, что американский журнал Forbes назвал главных неудачников среди миллиардеров в 2019 году, среди которых оказался самый богатый бизнесмен планеты, основатель трансконтинентальной компании Amazon Джефф Безос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!